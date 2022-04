Wil jij ook abonnementen voor opties betalen?

De abonnementen voor opties schijnen het nieuwe verdienmodel te gaan worden. Maar hoe staat de consument hier tegenover?

Autofabrikanten zullen er alles aan doen om zo veel mogelijk geld te verdienen, net als elk ander bedrijf. Een van die nieuwste manieren om dat te doen is het introduceren van abonnementen. Daarmee bedoelen we geen private lease-constructie, maar echt abonnementen zoals Netflix of Spotify, maar dan voor de opties van je auto.

Als je dan een bepaald bedrag overmaakt aan het betreffende automerk, dan kun je gebruik maken van opties. Maar wat denk je: consument zit daar dus totaal niet op te wachten. Dat blijkt uit een onderzoek van Cox Automotive.

Abonnementen voor opties

Meer dan 75% vindt het namelijk totale fecaliën van een mannelijk rund dat er betaalt dient te worden voor functionaliteiten die al in de auto zaten bij aflevering. Sterker nog, de consument van tegenwoordig verwacht eigenlijk gewoon dat de meeste ‘opties’ dus tegenwoordig gewoon standaard zijn in bij de verkoopprijs inbegrepen moeten zijn.

Paar voorbeeldjes. Maar liefst 92 procent wil dat stoelverwarming niet beschikbaar is per maand, maar er gewoon op zit. Ook voor een smart key wil men niet per maand betalen. Het enige waarbij men het zou overwegen, zijn veiligheidssystemen.

Wel voor veiligheid

Denk aan lane-keep-assist en de noodremassistent. Daarvoor wil men tussen de 25 en 30 dollar betalen. Ook voor Wi-Fi is men bereid om maandelijks geld over te maken aan de fabrikant.

Je kan er op twee manieren naar kijken natuurlijk. Nu zit je vaak met auto’s die kaal worden afgeleverd en waarbij de opties in veel gevallen niet achteraf gemonteerd kunnen worden (of in elk geval, het is erg omslachtig). In dat kader is het wel handig dat het kan.

Aan de andere kant, het is natuurlijk vreemd dat je opnieuw een abbonement moet afsluiten voor een optie waarvoor al betaald is door de vorige eigenaar. Enfin, wat denk jij: zou je willen betalen voor die features? Of slaan de fabrikanten te ver door? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Dit zijn de meest gezochte opties bij occasions!