Obscure vijfdeurs hatchback (7K): Autoblog Advies

We zoeken een obscure vijfdeurs hatchback voor zeven mille en een hele hoop eisen. Dit blijft er over!

Het is een keuze die we allemaal hebben moeten maken: ga je voor een populair product of zoek je liever door en wil je iets aparts hebben? Als het gaat om auto’s is dat namelijk goed mogelijk, zoveel keuze is er. Voor vandaag helpen we Autoblog-lezeres Barbara een handje. Zij en haar man Robbert zoeken namelijk een auto voor erbij. De Renault Twingo is nu ernstig op leeftijd aan het raken. De auto is nu 23 jaar oud en heeft er 270.000 km op zitten. De auto is nog niet zozeer op, maar als de tank halfvol is, is ‘ie financieel total loss, zoals Barbara omschrijft.

Obscure vijfdeurs hatchback voor erbij

De gezinssituatie is nu ook ietsje anders met een dreumes in de box én een kleine op komst. De tweede auto (ze hebben ook een Volvo XC40) moet daarom net even wat meer ‘auto’ zijn dan de Twingo. Nu is dat niet heel erg moeilijk. Haar man heeft al gekeken naar wat opties, en daarbij kwamen ze tot de conclusie dat ze niet per se een populaire auto willen. Integendeel, ze willen juist een obscure vijfdeurs hatchback. Eentje die niet veel voorkomt. In een apart kleurtje is alleen maar goed hun huidige Renault is oranje). Bij een Polo, Clio of Fiesta zijn de prijzen nog behoorlijk stevig.

Want ze hebben namelijk nogal een hoop eisen. De auto mag niet te zwaar zijn. Het liefst rond de 1.000 kg. Dit in verband met de motorrijtuigenbelasting en de verzekering. Het moet sowieso een auto op benzine zijn. Daarnaast moet de auto zijn voorzien van vijf deuren en airconditioning. Verder staat alles open. Sommigen willen liever geen Franse auto’s hebben, maar bij Barbara en Robbert zijn het juist de Franse auto’s die het altijd bleven doen, terwijl de Duitsers meer issues gaven.

Enfin, de wensen en eisen voor een obscure vijfdeurs hatchback voor erbij kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Volvo XC40 / Renault Twingo 1.2 Koop / lease: Koop Budget: Maximaal 7.000 Jaarkilometrage: Maximaal 15.000 per jaar waarschijnlijk Brandstofvoorkeur: Absoluut benzine Reden aanschaf andere auto: Twingo is echt te oud geworden Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 kind, 1 baby onderweg Voorkeursmerken / modellen: Obscure hatchbacks No-go merken / modellen: Populaire auto’s

Mazda 2 1.3 GT-M Line (DE2)

€ 7.000

2012

120.000 km

Als je op zoek bent naar een vlotte, compacte, betrouwbare en leuk rijdende B-segment auto, kijk dan niet verder. Of wel, maar houd deze Mazda 2 in het achterhoofd. De auto deelt wat techniek met de Ford Fiesta als het gaat om het platform en dat merk je. Net als de Ford is deze Mazda een bovengemiddeld leuk rijdende auto. En dan niet zozeer alleen de snelle topuitvoeringen, maar ook de basis-uitvoeringen.

De 1.3 GT-M Line is de gulden middenweg. De lichtvoetigheid heeft ook een nadeeltje, want als het gaat om afmetingen en raffinement is het niet de top in zijn klasse. Maar ja, je wilde per se geen Polo. Qua betrouwbaarheid staan ze hoog aan geschreven. Kortom, een prima pakket. In het budget zijn ze ook nog eens goed te vinden, dus zeker een auto om rekening mee te houden.

Honda Jazz Cool (GE)

€ 6.495

2010

125.000 km

Ja, de auto van je oma staat erbij! De Honda Jazz is al jarenlang dé occasion voor mensen die een obscure praktische vijfdeurs hatchback zoeken. Ten eerste is de Jazz altijd een vijfdeurs. Daarbij zijn ze enorm goed gebouw. Het is jammer dat Honda het premium-aspect van betrouwbaarheid beter benut.

De Jazz is en typisch Japanse auto om te rijden. De bediening van alles gaat enorm licht en eenvoudig. Dat wil niet zeggen week of te zacht. Het is gewoon licht en precies. In het budget moet je op zoek naar iets oudere exemplaren. De Honda Jazz was (en is) altijd een enorm prijzige auto, ook nieuw. Aangezien iedereen een dergelijke auto wil, zijn de occasionprijzen ook vrij hoog.

Hyundai i20 1.2 I-Motion (PB)

€ 6.990

2013

100.000 km

Terwijl iedereen naar Japanse auto’s zoekt, kun je ook eventjes gaan kijken naar en Zuid-Koreaanse auto. De Hyundai i20 is een goed alternatief. Deze auto komt uit de periode dat Koreanen BIJNA aangehaakt waren bij de Japanners. Zoek daarom het faceliftmodel, die ogen en stuk Europeser en moderner. Ook moet je de kale i-Drive even ontwijken en zoeken naar een i-Motion (of luxer).

De 1.2 motor is goed voor 85 pk, wat de auto voldoende pit geeft. De 1.4 met 100 pk is een fijner blokje, maar het is niet behelpen. Qua betrouwbaarheid is het een moderne Hyundai: als je alles keurig bijhoudt, zijn er geen grote issues. Je moet er wel op letten dat het een vijfdeurs is, er zijn namelijk driedeurs exemplaren.

Lancia Ypsilon Platinum (846)

€ 6.950

2012

65.000 km

Waarom alleen maar kijken naar Aziatische auto’s? Is er dan niet een obscure vijfdeurs hatchback uit Europa? Jazeker, die zijn, maar ze zijn dun gezaaid. Die Europese fabrikanten maken die B-segment auto’s voornamelijk voor de Europese markt. In dit geval hebben we een bijzonder wagentje, want de Lancia Ypsilon wordt namelijk alleen gebouwd voor de Italiaanse markt! Kijk, dat is bijzonder. De Ypsilon is ook een tijdje in Nederland geleverd, dus ook hier vind je diverse occasions.

Het leuke is dat het echt een chique auto is, zonder dat het een mode-auto als de DS3, Mini of Adam is. De Ypsilon is er ook als vijfdeurs, heel erg belangrijk! Qua uitvoeringen moet je even zoeken, maar soms komen er hele luxe versies voorbij. Omdat veel mensen deze Lancia niet kennen, is het ook niet de meest gezochte auto op het internet. Maar voor 7 mille heb je dus een laat model met weinig kilometers. Daar kun je niet op tegen staan.

Nissan Micra 1.2 Connect Edition (K13)

€ 6.950

2014

65.000 km

De Nissan Micra is typisch zo’n auto die je constant onterecht vergeet. De eerste generatie is nog altijd een hit voor de mensen die goedkoop willen rijden, de tweede generatie kun je overal goedkoop op de kop tikken. Deze derde generatie lijkt er heel erg veel op, maar is compleet nieuw. Het uiterlijk is wel degelijk een groot pluspunt, zeker in de juiste kleur is het gewoon een vrolijke verschijning.

Zoals gezegd, waar je in de Jazz het gevoel hebt in de auto van je Oma te rijden, is dat met deze Nissan minder het geval. Ook hier geldt dat het niet de meest volwassen aanvoelende auto in zijn segment is, maar wel lekker licht en dus zuinig. Oh, en betrouwbaar. Het is niet de meest spannend

Dacia Sandero TCe Laureate (B52)

€ 6.950

2012

120.000 km

Waarschijnlijk is dit het enige AB Advies met zowel een Dacia als een Lancia. De twee auto’s laten zien wat er allemaal mogelijk is in het spectrum der vijfdeurs B-segment hatchbacks. De Dacia Sandero is heel erg nuchter. De auto biedt een hoop auto voor niet al te veel geld. De auto is voor zijn klasse lekker groot qua formaat. Hier past een gezin met twee kinderen en twee ouders met gemak in.

Ook is er voldoende bagageruimte. Is het dan allemaal hosanna? Nou, als occasion eigenlijk wel. Het interieur is overduidelijk gebouwd tegen een prijs, maar het is niet jaren ’90 Chrysler. Het is gewoon basic en daar is niets mis mee. Probeer wel een Laureate-uitvoering te vinden. De basis-uitvoering is wel heel erg basis.

Fiat Sedici Emotion (189)

€ 6.900

2012

105.000 km

Kijk, als je écht een betrouwbare auto zoekt, ga je voor een Japanse auto die helemaal is uitontwikkeld. En dat is dus deze Fiat Sedici. Het apparaat kwam in 2007 op de markt, maar kreeg in 2009 én 2012 een facelift. Dit is een van de laatste. De auto is gebouwd in samenwerking met Suzuki (de Suzuki SX4 is de tegenhanger) en de auto is een pionier, want de B-klasse crossover is tegenwoordig niet weg te denken uit de prijslijsten.

Je merkt wel dat de basis van de auto uit 2007 is. Maar is het storend? Die hoge instap is stiekem best lekker en de Sedici heeft de zaakjes qua ruimte goed voor elkaar. De Sedici is ietsje zwaarder dan de rest in dit overzicht, maar met 1.115 kg nog altijd vrij licht.

Mitsubishi Colt 1.3 Edition (Z30)

€ 6.750

2011

115.000 km

Waarom geen Nederlandse auto? Deze compacte Mitsubishi voldoet perfect aan de eisen. Zeker dit faceliftmodel zie je niet heel erg veel. Op zich wel prettig, want het is niet de mooiste auto ooit gebouwd. Gelukkig zit je erin. En dan heb je het voordeel dat de Colt voor zijn klasse behoorlijk ruim is.

Het is absoluut geen Golf of iets dergelijks, maar je hebt links en rechts een paar centimeter extra. Om te rijden is het niet bijzonder. Het raffinement van de Jazz ontbreekt en het is zeker niet zo leuk als de Mazda 2. Het is mer het totaalpakket wat de Mitsubishi Colt interessant maakt. Een rijke uitrusting, weinig kilometers, gunstige prijsstelling en hoop binnenruimte. Op zich geen verkeerde aanbieding.

YOLO: Opel Corsa GSI (D)

€ 5.995

2010

110.000 km

We eindigen met een Duitser, toch wel. Nu is de Opel Corsa ook nog eens een populair model. Waarom doen we deze dan als Yolo? Nou, omdat het kan! Het gaat namelijk specifiek om de Corsa GSI. Die is er namelijk ook als vijfdeurs geweest, terwijl de snelle versies in deze periode vaak alleen als driedeurs leverbaar waren. Lang is de auto niet geleverd en we moesten ook echt eventjes zoeken. Maar een vijfdeurs GSI is de leukste obscure auto voor erbij.

De 1.6 motor van Opel is goed voor 150 pk, waarmee je echt een snel autootje hebt. De aankleding is lekker sportief, maar zeker niet over de top. Dat geldt eigenlijk voor de hele auto. De auto is sportief afgestemd, niet heel erg hard. Vlot, maar niet bizar snel. Die transmissie moet je even opletten dat ‘ie geen bijgeluiden maakt, met name in de hogere versnellingen. Maar Het is zeker leuk, in 8 seconden zit je op de 100 km/u en op de Autobahn loopt ‘ie 210 km/u. Niet verkeerd.

