Gerucht: Renault gaat hip doen en retro-EV's bouwen - Autoblog.nl

Renault heeft het nu wat moeilijk, dus gaan ze teruggrijpen op hun verleden en retro-EV’s bouwen, zegt een nieuw gerucht.

Een oude naam weer tot leven wekken en er een groot succes van maken; in het verleden is het vaker gelukt. Denk maar aan Mini of de Fiat 500. Beide auto’s begonnen deze eeuw als verbrandingsmotorvoertuigen, maar hebben allebei inmiddels een elektrische variant. Het schijnt dat Renault nu een vergelijkbaar plan heeft, al gaat het de verbrandingsmotor overslaan en meteen naar de retro-EV’s stappen.

Althans, dat is wat Automotive News Europe schrijft. Op donderdag gaat CEO Luca de Meo volgens het gerucht een nieuwe strategie onthullen, waarin twee oude namen aan bod gaan komen. Het gaat om de Renault 4 en de R5. Of diens opvolger, de Super Cinq. Daar zijn de bronnen het nog niet over uit.

De ANE-bronnen zijn een beetje vaag over wat Renault precies gaat doen. Het zou kunnen gaan om een restomod waarbij ze oude hatchbacks pakken, de oude motor uithalen en er een EV-motor en wat accu’s inpleuren, maar dat lijkt onlogisch. De kleine hatchbacks lijken niet geschikt te zijn voor dergelijke restomods, daarnaast is dit een nogal dure onderneming. Het ligt meer voor de hand dat Renault een nieuwe retro-EV wil bouwen, waarbij ze ontwerpideeën uit de vorige eeuw gebruiken. Iets als de Honda-e, bijvoorbeeld.

Naast oude retro-EV’s, gaat Renault ook spiksplinternieuwe elektrische auto’s onthullen. Die krijgen niet de Renault-naam, maar zullen onder de vlag van Alpine vallen. Dit merk krijgt er maar liefst drie modellen bij, waarmee de fabrikant ineens vier keer zoveel auto’s in het gamma heeft.

Tegelijkertijd wil Renault ook snijden in het aantal modellen, om zo meer te kunnen focussen op wat geld oplevert. De Espace is een van de modellen die volgens ANE wel eens geschrapt zou kunnen worden. Een model dat ooit super succesvol was, maar inmiddels nog maar amper wordt verkocht.

Foto: R5 Turbo van @Thomcarspotter via Autojunk.nl.