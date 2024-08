MINI Cooper SE test – matige EV, maar fun

Klein, redelijk betaalbaar en compleet nieuw: weet de MINI Cooper SE te overtuigen in de test.

Een aantal van de diehard MINI-fans struikelt nogal over het uiterlijk. Helemaal ongelijk kan ik ze niet geven, de kenmerkende kunststof spatbordverbreders zijn bijvoorbeeld verdwenen. Ook kleintjes worden volwassen en verliezen hun streken.

Toch is er ook genoeg van het karakter over. Korte overhangen, de korte motorkap, de wielen die op de relatief gezien op de hoek zijn geplaatst, de rechtopstaande voorruit, het zijn allemaal typische kenmerken van MINI. De moderne MINI’s voegen daar grote wielen aan toe, dat had de oermini echt niet. Vanwege de stroomlijn heeft de MINI nu verzonken deurgrepen, die direct aan de producten van moederbedrijf BMW doen denken.

Twee versies, derde elektrische variant onderweg

Van de vorige generatie MINI was slechts één elektrische versie te verkrijgen. Dat was een auto met een erg beperkte WLTP actieradius van slechts 234 km. Het uiterlijk, merkwaarden en de rest van de package waren blijkbaar sterk genoeg, want in Nederland was 1 op de 4 verkochte MINI’s een elektrische versie.

Voor deze vijfde generatie, zijn de elektrische versie (gelukkig) sterk verbeterd. Zelfs de instapper Cooper E heeft al een groter accupakket (en range) en er is ook nog de Cooper SE met grotere accu. Later volgt nog een elektrische MINI Cooper S Works editie.

De basisversie MINI Cooper E wordt in Europa geproduceerd en heeft een 180 pk/ 290Nm sterke elektromotor. Het is goed voor een sprint naar de 100 in 7,3s. Het 40,7 kWh grote lithium-ion accupakket geeft een range van 307 km WLTP en kan met 70 kw worden snel geladen.

MINI Cooper SE

Voor de test kozen we de dikste MINI Cooper SE, niet eens voor het extra vermogen, maar wel voor de extra range. Het 54,2 kWh zorgt voor een WLTP-range van 402 km. Interessant genoeg gaf het display met een volgeladen accu een nog grotere range aan, dat maken we niet vaak mee.

Aan snelladen kwam ik niet toe, maar dat zou met een bescheiden 95 kW moeten kunnen. Ondanks het relatief kleine accupakket duurt het dus alsnog 35 minuten om van 10 tot 80% te laden. Het is prima, maar daarmee verzet MINI niet de bakens. Gevoelsmatig mag MINI daar nog een slag maken.

Cooper SE krijgt een bescheiden dot vermogen erbij en kan nu maximaal 218 pk of 330 Nm op de voorbanden afvuren. De sprint naar de 100 verbetert met ruim een halve tel en komt nu op 6.7s.

Hoe rijdt de MINI Cooper SE

Als een typische MINI, wat je niet helpt als je nog nooit daarin hebt gereden. Het onderstel is aan de stevige kant, met de Cooper SE mikt MINI duidelijk op de sportievere chauffeur. De voortrein is bijna te communicatief, soms op het zenuwachtige af. Het helpt daarin niet dat de elektromotor het maximale koppel altijd beschikbaar heeft.

Torque steer is de MINI Cooper SE niet vreemd, vooral toen tijdens de test er ook nog wat regen viel. De voorbanden moeten echt aan de bak om al het vermogen op het asfalt over te brengen. Overigens is dat wel vermakelijk, maar ik kan me ook voorstellen dat je er nerveus van wordt. De tractiecontrole doet overigens een uitstekende job om excessieve wielspin in toom te houden. Dit hondje blaft dus wel, en hard ook, maar lijkt vooralsnog niet snel te bijten.

Zijn er nog minpunten

Jawohl. Het comfort is echt matig. Het onderstel is hard, de stoelen ook, de stof op de armleuning is ruw. Wie mooi wil zijn, moet echt pijn lijden in de MINI Cooper SE.

De user interface is ook best verschrikkelijk. Midden op het dashboard prijkt een fraai OLED display met een diameter van 240mm. Het is rond en het MINI operating system 9 (analoog aan de BMW software) is er op aangepast, maar echt prettig werkt het niet. De autist in mij kan zich ook groen en geel ergeren aan alle ongebruikte schermruimte, veroorzaakt door de ronde vorm.

Het headupsdisplay is nog een graadje erger. Er is geen bestuurdersdisplay, in plaats daarvan is er de HUD. Door de rechtopstaande voorruit (en ongetwijfeld ook kostenbesparing) klapt er een stuk transparant plastic omhoog uit het dashboard. Met mijn lengte is het totaal geen HUD, ik kijk direct tegen het dashboard aan. Het idee van een headupsdisplay is dat die verder voor de auto wordt geprojecteerd, zodat je makkelijker de informatie kan zien. Nou niet dus, doe dan maar gewoon een normaal display. Dit is prut.

Killer features

Het is gewoon een leuke auto. En als je dat niet vindt, dan zit je al niet meer in de doelgroep. Materialen, kleuren, de mogelijkheden om de auto aan te passen, het zijn allemaal unieke kenmerken van MINI. Bekijk je een auto louter als mobiliteitsoplossing, dan kom je nooit bij een MINI uit. Wil je een auto die onderdeel is van je lifestyle, ja dan natuurlijk wel.

Waar de MINI Cooper SE helemaal de bom is, als je met wat haast door de stad moet. Tip van de dag: als je vrouw iets vergeet mee te nemen in de winkel, is het geen goed idee om te vragen hoe dat kon gebeuren. Gelukkig herstelde ik snel en fixte het met een snelle rit heen en weer naar Rotterdam Centrum. Een compacte, geluidloze, snelle gooi en smijt auto maakte die rit bijna episch. Ik had er serieus lol in, waarbij je in de stad natuurlijk nooit echt mega-snelheden kan halen.

Alternatieven

Als we alleen naar elektrische concurrentie kijken, dan springen de Volvo EX30, Abarth 500e en wellicht de Alfa Junior eruit. Er is veel meer te verkrijgen, maar de rest is meer mobiliteit. De beide Italianen zijn gevoelsmatig wat te prijzig, de EX30 is wel een dijk van concurrent. De Zweed is iets (maar niet veel) groter en heeft extra deuren enzo, maar dat is vet saai praktisch. In de juiste configuratie is de EX30 best geinig, maar kies niet het verkeerde interieur.

Conclusie

Het is niet de beste auto en zeker ook niet de beste elektrische auto voor het geld. Toch boeit dat voor geen meter, een MINI koop je omdat je een MINI wilt hebben. Het leven is veel te kort om saaie auto’s te rijden, dus welke kleur wordt jouw MINI?