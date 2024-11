Auto van het Jaar 2025: dit zijn de finalisten

Welke moet het volgens jullie worden?

Het afgelopen jaar zijn er best wel een aantal interessante nieuwkomers op de markt verschenen, kijkend naar prijs-kwaliteitverhouding. De vraag is: welke van deze auto’s gaat er vandoor met de felbegeerde titel Auto van het Jaar? En dan hebben we het over de European Car of the Year, voor alle duidelijkheid.

Finalisten Auto van het Jaar 2025

De finalisten zijn nu bekend gemaakt, geselecteerd door autojournalisten uit 23 Europese landen. Zij kwamen uit op de volgende zeven kandidaten, op alfabetische volgorde:

Als je nu een betaalbare EV uitbrengt ben je bijna verzekerd van een plekje op de shortlist, zo blijkt. De Citroën ë-C3, Hyundai Inster, Kia EV3 en de Renault 5 vallen allemaal in deze categorie. Wat overigens ook allemaal terechte nominaties zijn.

De Alfa Romeo Junior en de Cupra Terramar begrijpen we wat minder goed, want dit is toch een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Het zijn misschien prima auto’s, maar niet bepaald baanbrekend.

Wie won er dit jaar ook al weer?

Dit jaar was het Renault die met de overwinning aan de haal ging, met de Scenic E-Tech. En het zou zomaar kunnen dat ze de titel Auto van het Jaar 2025 ook in de wacht slepen, want de Renault 5 dichten we een grote kans toe. Al zegt dat misschien niet zoveel, want we hadden in 2023 ons geld niet in gezet op de de Jeep Avenger zou winnen.

De Auto van het Jaar werd traditioneel bekend gemaakt op de Autosalon van Genève, maar die tijd is voorbij. De bekendmaking vindt nu iets dichter bij huis plaats, tijdens de Autosalon van Brussel (of hét Autosalon, voor onze Belgische lezers). Die beurs gaat 10 januari van start.

Laat vooral even weten in de comments welk van de kandidaten het volgens jullie moet worden!