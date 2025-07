Renault 5 Turbo 3E wil zich bewijzen met ‘Ringrecord

Nu de Mégane R.S. geen ‘Ringrecords meer kan pakken, moet de Renault 5 Turbo 3E het doen.

Er was een tijd dat Renault met Honda en Volkswagen vocht om ‘Ringrecords, maar die tijd leek voorbij. Het RS-label werd opgedoekt en Renault bouwt nu alleen maar auto’s die niks op de Nordschleife te zoeken hebben. Daar gaat echter verandering in komen met de Renault 5 Turbo 3E.

We wisten al dat dit een hele serieuze auto zou worden. Hot hatch dekt niet eens de lading, dit is gewoon een supercar in hatchbackvorm. De Turbo 3E heeft 540 pk, achterwielaandrijving en een gewicht van 1.450 kilo. Om nog maar te zwijgen over het bizarre koppel van 4.800 Nm.

Dit zijn allemaal cijfers op papier, maar Renault wil zich ook bewijzen in de praktijk. En hoe kun je dat beter doen dan met een razendsnelle ronde op de Nürburgring? Auto Express heeft vernomen dat de Fransen een gooi gaan doen naar een ‘Ringrecord.

Met de Mégane R.S. heeft Renault meermaals het FWD-record in de wacht gesleept, maar de Turbo 3E begeeft zich op het terrein van de achterwielaandrijvers. Elektrische achterwielaandrijver om precies te zijn. Dat is waarschijnlijk de niche waar Renault op zal mikken.

Het overal record voor elektrische zal een beetje lastig worden. Tegen een Rimac met 1.914 pk is de R5 niet opgewassen. Maar die heeft vierwielaandrijving, net als de Taycan Turbo GT. Renault kan dus gaan voor het RWD-record.

Niet dat het relevant is, maar met een dergelijke actie kunnen ze wel laten zien dat de Renault 5 Turbo 3E meer is dan een EV met veel vermogen. Daar zijn er ten slotte al genoeg van.

Bron: Auto Express