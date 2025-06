De moddervette Renault 5 Turbo 3E is in Rotterdam!

Je mag er ook al in rijden, maar wel met een twist.

De Renault 5 E-Tech is al een onwijs leuk ding. Geinige styling, genoeg comfort en ook nog eens leuk rijgedrag. Alpine voegt er een scheut aan sportiviteit aan toe met de A290. Voor de overdosis aan gekte moet je bij de Renault 5 Turbo 3E zijn. Laat die auto nou net zijn debuut maken in Nederland.

Helaas omvat het debuut niet veel meer dan een showauto in een Renault-winkel. De nieuwe Renault 5 Turbo 3E is voor het eerst in Nederland te zien in de rnlt. brandstore op de Kruiskade in Rotterdam. Je kunt de ”mini-supercar” van zaterdag 28 juni tot en met dinsdag 1 juli bewonderen in Roffa. In het weekend kan dat van 10:00 uur tot 16:00 uur, op maandag 30 juni van 12:00 uur tot 17:00 en op dinsdag ben je welkom van 10:00 uur tot en met 18:00 uur.

Rijden in de Renault 5 Turbo 3E, een soort van

Naast het van dichtbij aanschouwen van de nieuwe 5 Turbo kun je ook een stukje rijden in de Renault. Helaas niet over de Erasmusbrug, maar op een circuit dankzij een speciaal voor de 5 Turbo 3E gebouwde simulator. Geinig, maar we zouden toch liever @Wouter in de echte 5 Turbo 3E zien scheuren door de haven.

Het eerbetoon aan de 5 Turbo werd begin dit jaar gepresenteerd. Ook al lijkt-ie van buiten veel op de 5 E-Tech, het zal je in het echt opvallen dat de Turbo 3E een stuk groter is. Zijn eigen basis omvat een 500 pk en 4.800 Nm koppel (!) sterke elektro-aandrijflijn die je in 15 minuten van 15 naar 80 procent kunt opladen.

Klinkt allemaal geweldig, maar de prijs is wat minder fijn. Renault vraagt € 160.000 voor de Turbo 3E in Nederland. Toch heeft dat 500 mensen er niet van weerhouden om een mini-supercar te bestellen bij Renault. Hoeveel ervan naar Nederland komen, is onbekend.