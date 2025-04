Hoera: de Renault 5 Turbo 3E is een succes!

Aaaaaand it’s gone…

We kunnen het niet anders brengen: de Renault 5 Turbo 3E is duur. Zo is de elektrische mini-supercar 5,5 keer zo duur als zijn bloedverwant, de Renault 5 E-Tech. Maar de brede EV kost ook meer dan een nieuwe M3 Sedan of M4 Coupé. Het heeft 500 dolenthousiaste klanten er niet van weerhouden om een elektrische 5 Turbo te bestellen.

De vlugge Renaults vlogen de deur uit. Dat maakt Fabrice Cambolive bekend op zijn LinkedIn-pagina. Cambolive is Chief Operating Officier, wat hem de op-een-na hoogste pief binnen het Renault-bestuur maakt. Alleen Luca de Meo staat boven hem in de pikorde.

De COO schrijft: ”Breaking news! Maar een paar uur na het openen [van de reserveringen] hebben we al 500 reserveringen voor de R5 Turbo 3E binnen – plus 200 uit ons dealernetwerk dat een sleutelrol speelt in dit innovatieve project. Het enthousiasme is zichtbaar, net als de vraag. Alles wijst erop dat de tot 1.980 gelimiteerde exemplaren snel worden opgeëist, dus reserveer nu om teleurstelling te voorkomen!” Het blijft toch een verkoper hè.

De echte prijs van de Renault 5 Turbo 3E

Er hebben zich dus nu al 700 man gemeld die prima ruim anderhalve ton kunnen missen voor een hete Renault-EV. Daarmee is de eerste batch van de Renault 5 Turbo 3E helemaal uitverkocht. De eerste 500 hiervan betalen 50.000 euro aan en maken later de overige € 105.000 over.

De daaropvolgende klanten gaan meer betalen. ”Er worden maar 1.980 exemplaren van de Renault 5 Turbo 3E gemaakt en de adviesprijs bedraagt naar verwachting € 160.000 (inclusief btw, exclusief opties en maatwerk)”, schrijft Renault Nederland. Die € 160.000 is nog zonder opties en personalisering. Het is afwachten of de 5k duurdere prijs wat gaat doen met de verkoopsnelheid.

Specificaties van de Renault 5 Turbo 3E

Renault verwerkt twee in-wheel elektromotoren op de achteras die samen 540 pk en 4.800 Nm produceren. Dankzij een 800V-architectuur en een 70 kWh batterij is hij niet alleen snel in ontladen (0-100 km/u in minder dan 3,5 seconden), maar ook weer lekker vlot bij het opladen. Van 10 naar 80% laden kan in 15 minuten.

De club van 700 Turbo-klanten wordt ergens volgend jaar gebeld om eens langs te komen voor de opties en personalisering. Daarin grijpt Renault terug op het verleden. Tinten van vroeger maken hun rentree, zoals Rouge Grenade of de zwart-geel-witte kleurstelling waarmee Renault de Tour de Corse van 1982 won.

Wie de Renault 5 Turbo 3E in levende lijve wil ontmoeten, kan binnenkort langsgaan in Rotterdam. Na de reserveringsfase staat de EV in een RNLT-store in Parijs, Brussel, Berlijn, Milaan, Madrid, Londen, Riyadh en dus ons eigen Rotterdam. Later is ie van 10 tot 13 juli ook te zien op het Goodwood Festival of Speed. Mocht je naar dat auto-evenement gaan, vergeet dan niet je ETA!