Baas! 2x W12 op de oprit van Zuid-Hollandse villa

Geen pruttelende driepitters op het terrein van deze villa in Hendrik-Ido-Ambacht.

Gewoon kunnen rijden wat je wil. Genoeg centen op de bankrekening om een grote motor te rijden. Die luxe is helaas niet voor iedereen weggelegd. Je zal maar dagelijks moeten tokkelen in een driepitter. Nee, dan heeft deze heer of dame het beter voor elkaar!

Op Funda staat een villa in Hendrik-Ido-Ambacht te koop. Moeilijke naam is dat toch altijd. Maar goed, voor echt moeilijke namen moet je voor de gein eens inzoomen op de provincie Friesland of Zuid-Limburg. Succes met de uitspraak.

Hendrik-Ido-Ambacht villa te koop

Waar onze oog op het valt is dit keer niet de garage (daarover later meer), maar de oprit. Op het terrein van de woning staat heerlijk vervoer. Een Bentley Continental GT met W12 bijvoorbeeld. Dat is niet de enige twaalfcilinder, want kijk eens naar die keurige Audi A8 W12 naast de Brit! Dik voor de bakker. Om het geheel af te maken is er nog een Range Rover even verderop geparkeerd. Eén ding staat vast. Het aantal cilinders is goed geregeld bij de oprit van dit huis.

In de garage gaat het feest verder. Het past eigenlijk niet bij de woning. Want dit is een ouderwetse garagebox met een verbouwde Porsche 911 Cabriolet er in geparkeerd. Bij het huis komen twee garages. In eentje staat de Porker geparkeerd. De andere garage is momenteel ingericht als opslag en werkruimte. Aldus de advertentie op Funda.

Het huis zelf is van alle gemakken voorzien. Zwembad, check. Sportschool, check. Thuisbioscoop, check. Wat dat betreft mag je daar niet over klagen. Het meest geniale is misschien nog wel het centrale stofzuigersysteem. Nooit meer met een stofzuiger bezig zijn heeft ook zo zijn charme.

Moeten we het alleen nog even hebben over de vraagprijs. Voor al dit moois, exclusief de auto’s, wil de eigenaar graag 2,55 miljoen euro vangen. Wel Zuid-Holland, maar niet in Ambacht willen wonen? Misschien is deze toko in Woerden wat voor je.