De Renault 5 is er binnenkort ook met een Nissan-logo!

Maak kennis met de nieuwe Nissan Micra.

De Renault 5 is bijzonder goed ontvangen, en wellicht kan Nissan daar binnenkort ook een graantje van meepikken. De nieuwe Micra wordt namelijk een tweelingbroertje van de Renault 5. Dat wisten we al een tijdje, maar nu krijgen we de auto voor het eerst te zien.

Nieuwe Nissan Micra

We hebben nog maar één plaatje, maar daarop is de nieuwe Micra al wel in volle glorie te zien. De neus met de quasi-ronde koplampen is duidelijk nieuw, maar verder heeft Nissan weinig moeite gedaan om het Renault 5-DNA te verhullen. Aan de ene kant is dat misschien wel slim, aan de andere kant is een Nissan die op de oude Renault 5 lijkt ook een beetje raar.

Nissan verklapt ook al meteen de specificaties, al konden we die al wel raden. Net als de Renault 5 is er de keuze uit een 40 kWh en een 52 kWh accu, met een range tot ruim 400 kilometer. De nieuwe Micra is alleen voor Europa en zal gebouw worden door Renault. De auto is zelfs ontworpen in Europa, dus in feite is er niks Japans aan deze auto.

Nieuwe Nissan Leaf

Nissan heeft nog meer nieuws: ze tonen ook de eerste beelden van de nieuwe Leaf. Zoals we al wisten wordt dit een crossover, waar zijn voorgangers een hatchback waren. Om precies te zijn is het coupé-crossover, met een hippe aflopende daklijn dus.

Deze auto staat op het CMF-EV-platform, wat we al kennen van de Nissan Ariya, de Megane E-Tech en de Scenic E-Tech. Ook de Leaf zal gebouwd worden in Europa, maar deze auto wordt ook op andere continenten geleverd. Sterker nog: de Amerikanen krijgen ‘m voordat hij bij ons op de markt komt.

Dat was nog niet alles, want de oplettende kijker ziet op het bovenstaande plaatje ook nog een derde model. Die lijkt wél op zijn voorganger, want hier is duidelijk een Juke in te herkennen. Belangrijk verschil is dat de nieuwe Juke volledig elektrisch is.

De nieuwe Nissan Micra en de nieuwe Leaf kunnen we nog dit jaar verwachten. De Juke maakt vervolgens in 2026 zijn opwachting. En dan heeft Nissan dus eindelijk een serieus elektrisch gamma.