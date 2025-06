Renault 5 zorgt ervoor dat de stroom niet uitvalt in Utrecht

En dan bedoelen we natuurlijk niet één Renault 5, maar een hele vloot.

Zoals je wellicht weet is het stroomnet een beetje overbelast in Nederland. We zijn nu op het punt dat de overheid aan het smeken is of we alsjeblieft niet allemaal tegelijk stroom willen verbruiken tijdens de piekuren. Maar dat is niet echt een structurele oplossing. Wat potentieel wel een oplossing kan zijn, of een deel daarvan: Vehicle-to-Grid. EV’s kunnen het stroomnet namelijk niet alleen bélasten, maar ook óntlasten.

V2G was tot op heden vooral toekomstmuziek, maar de gemeente Utrecht heeft er nu werk van gemaakt. Onder de noemer ‘Utrecht Energized’ wordt er een hele vloot Renault’s ingezet die stroom terug leveren aan het net. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Renault, MyWheels en We Drive Solar (die zorgt voor de laadpalen).

Renault levert in totaal 500 auto’s, waarvan nu de eerste 50 exemplaren in gebruik zijn genomen. Dit zijn allemaal Renault 5’s, maar er volgen ook nog andere modellen. Nog lang niet alle EV’s zijn in staat tot bidirectioneel laden, maar die van Renault dus wel. De auto’s worden ingezet als deelauto van MyWheels.

Renault wil graag dat Vehicle-to-Grid op grotere schaal wordt toegepast, maar ziet nog wel obstakels “Om het volledige potentieel van V2G te benutten, moeten we bestaande barrières wegnemen – van het aanpassen van fiscale regels en netwerkkosten tot het bevorderen van internationale operabiliteit en het vereenvoudigen van certificeringsprocessen,” zo luidt de oproep. Dat lijkt ons een puik plan.