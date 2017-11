17-jarige Reuselnaar doet 102 km/h in 25 km/h auto

Gas op die lollie, jungeh!

Het pittoreske Brabant blijft verrassen. Hadden we gisteren nog een 19-jarige die met kale bandjes onderweg was in Tilburg, vandaag hebben we een 17-jarige die helemaal losgaat in zijn MMBS. Mocht je je nou afvragen wat dit hele verhaal met de snelheid van je internetconnectie te maken heeft: MMBS staat voor Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid.

Normaal denk je daarbij wellicht aan een Canta, maar het is ook nog steeds mogelijk een reguliere auto zo aan te passen dat hij voldoet aan de regels om te kwalificeren als MMBS. Het grote voordeel is dat je er als 16-jarige al mee de blits kan maken op de middelbare school. Met een Mercedes GL is dat bijvoorbeeld een peulenschil. Het nadeel is dat ze tegenwoordig niet harder mogen dan 25 kilometer per uur.

In dit geval was het gevaarte in kwestie echter geen dikke Mercedes, maar een Volkswagen Caddy. Toch iets minder tof. Desalniettemin wist de bestuurder de Volkswagen op te zwepen naar een duizelingwekkende 102 kilometer per uur. Dat is toch een respectabele vier keer meer dan toegestaan. De autoriteiten waren daar echter niet zo van onder de indruk. Zij hebben het rijbewijs van de 17-jarige én de Caddy in beslag genomen. Het OM gaat zich beraden over wat ze verder nog aanmoeten met de tiener.

Image-Credit: de wortel van Politie Team Verkeer Oost-Brabant via Facebook

Bedankt iedereen voor de tips!