Renault Clio V 2019 – heden occasion aankoopadvies

De Renault Clio zag in 1990 in zijn eerste generatie het levenslicht. Hij werd meteen European Car of the Year. Een mooi steuntje in de rug voor de auto die de succesvolle Renault 5 moest doen vergeten. Nou ja vergeten… Hij stond in eerste instantie op hetzelfde onderstel. Overigens was het ook de eerste keer dat de auto van Renault een naam kreeg in plaats van een nummer.

Ondertussen zijn we al weer aan de vijfde generatie van de Clio toe. In 2019 was die voor het eerst te bewonderen op de Autosalon van Genève. Op het eerste gezicht lijkt de Clio nog behoorlijk op zijn voorganger, maar het is toch echt een compleet nieuwe auto. Het onderstel is het CMF-B platform van Renault-Nissan waar ook de Captur en de Juke op staan.

In 2023 kreeg de Clio een ingrijpende facelift. Die trekt de auto weer in lijn net bijvoorbeeld de Renault Mégane E-Tech. Kan niet missen wat er veranderd is. Veel ingrijpender eigenlijk dan de verschillen tussen de vierde en de vijfde generatie.

Het interieur is meteen ook flink verduurzaamd, want dat hoort er natuurlijk bij, er zijn nieuwe kleurtjes, een groter scherm, andere wielen en er komt een Esprit Alpine versie die de RS (Renault Sport) Line moet doen vergeten.

Deze generatie is er als eerste ook geëlektrificeerd in de vorm van een hybride versie. Eerst naast een breed aanbod aan motoren. Een 90 en een 100 pk driecilinder. Een 130 pk viercilinder, een diesel met 85 pk en zelfs een versie op LPG. Na de facelift van de auto in 2023 is het motoraanbod flink versoberd. Alleen de 90 pk sterke 1 liter driecilinder en de full-hybrid zijn op dit moment nog nieuw te bestellen.

Voor je heel Marktplaats gaat afspeuren naar een Renault Clio occasion in een dikke RS uitvoering, die is er helaas niet van deze generatie. Laat staan een Trophy RS. Dus die moeite kun je jezelf besparen. Wil je toch graag zoeken naar schaarsere Clio’s van de vijfde generatie, richt dan je pijlen op een Bi-fuel of een diesel.

Een breed aanbod van de Renault Clio V online, dus tijd voor een uitgebreid occasion aankoopadvies. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Renault Clio V occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Renault Clio V wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Renault Clio V problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Er is geen estate meer in deze generatie en zoals we eigenlijk zien bij alle automerken alleen nog maar een vijfdeurs versie. Geen driedeurs meer.

Interieur

Interieur dan. De stoelen zitten comfortabel. Al is dat ook een smaak dingetje. Kijk altijd even goed om je heen in het interieur. Het zegt veel over de vorige eigenaar en hoe zuinig die op de Renault Clio occasion geweest is.

Onderstel

Eigenlijk komen we niets over het onderstel tegen online. Behalve dan dat hij voelt als een klasse grotere auto. Dat komt van gebruikers, maar is eigenlijk gewoon foldertaal natuurlijk.

Aandrijflijn

Zeker bij de geëlektrificeerde Hybrides is de aandrijflijn lekker soepel. Door de elektromotor is het vermogen meteen beschikbaar en kun je goed uit de startblokken. De hybrides zijn altijd automaten.

De auto rijdt dus wel echt heel anders als het een hybride is. Dat lijkt een open deur voor iedereen die al eerder in geëlektrificeerde auto heeft gereden. Maar als je die ervaring niet hebt is het wellicht goed om proef te rijden in zowel een hybride als een niet-hybride Renault Clio occasion. Heb je een zware rechtervoet dan kan de hybride versie ook gaan loeien omdat dan de verbrandingsmotor vol aan de bak moet. Ik heb daar zelf niet zo’n last van, maar als het je irriteert kan ik een niet hybride exemplaar warm aanbevelen.

Test bij de proefrit even goed de stuurbekrachtiging uit. We komen hier nog wel eens problemen mee tegen. Hij kan ook nog wel eens uitvallen. Het betreft hier veelal vroege exemplaren en het is dan ook opgelost met een andere stuurkolom.

Elektronica

Eindelijk een kopje waar we wel een hoop over te melden hebben. Het cliché is natuurlijk ook dat Franse auto’s hier nog wel eens problemen mee hebben. Bij een Renault Clio occasion is dat niet anders. Dit onderwerp is zelfs verreweg het meest genoemd online in de ervaringen van eigenaren van de vijfde generatie Clio.

Een bekend probleem bij deze generatie Clio is een display op het dashboard dat helemaal uit gaat. De auto reageert dan helemaal op niets meer. Vrij onhandig. Een accu reset lost het probleem eigenlijk altijd wel op. De polen eraf, even wachten en weer aansluiten. Je start dan eigenlijk de software weer opnieuw op.

Dat dashboard scherm heeft ook wel eens een eigen wil. Je kunt daar van alles bijhouden, zoals je verbruik en je dagteller. Maar we komen meerdere gevallen tegen van automatisch resetten. Dus dan ga je weer rijden en zijn al die zaken netjes gereset… Maar dan zonder dat je dat zelf hebt gedaan.

Ook het multimediasysteem wil nog wel eens in storing schieten. Ook het start/stopsysteem en de achteruitrijcamera wil nog wel eens bokken. Vaak is een zwakke batterij hier de oorzaak van. Een andere oplossing kan zijn om de software in de garage te laten updaten, maar helaas zien we ook bij de Clio weer vaak het elektronica probleem de kop op steken.

Bij vroege modellen worden veel elektronische problemen gemeld met de verkeersbordherkenning en veiligheidssystemen. Uiteindelijk is hier een software-update voor ontwikkeld, maar test je systemen uit bij een proefrit zodat je weet dat alles werkt. Dan kun je eventueel ook nog vragen om een software update voor je tot aankoop van je Renault Clio occasion over gaat.

Rondom in de auto vind je sfeerverlichting of comfortverlichting. Die kun je dimmen of feller zetten. Bij de vroege exemplaren werkte dit vaak niet goed. Als je de motor uitzet en weer aan een nieuwe rit begint staat die verlichting weer op de fabrieksstand. Dit is opgelost met een software-update, maar ook hier interessant om te checken of die is uitgevoerd.

Dan de sleutelkaart. Die kennen we van Renault. Die blijkt een aardig bereik te hebben. Zo komen we eigenaren tegen die accuproblemen met de auto hebben die na onderzoek door de sleutelkaart blijken te komen. Het signaal gaat dwars door de muur en als de sleutelkaart naast je voordeur ligt dan blijft hij contact maken met de auto. Die gaat dus nooit helemaal uit en vreet langzaam de batterij leeg. Zo’n keyless sleutel moet je altijd goed opbergen trouwens, anders kan het dievengilde ook zo je auto meenemen.

Motoren

Allereerst even wat aandacht voor de Hybride modellen. Interessante klacht die we online tegenkwamen was het met kou niet maken van elektrische kilometers. Oftewel met de kachel aan rijdt de auto alleen maar op de verbrandingsmotor. Wat blijkt? Als je de kachel boven de 20 graden zet moet de warmte toch echt van de verbrandingsmotor komen. Dikke trui aan en de kachel op 20 graden en je Hybrid doet netjes zijn elektrische kilometers.

Die hybride aandrijflijn is vrij complex. Waar een merk als Toyota hier al heel veel jaren ervaring mee heeft is Renault nog vrij nieuw op het gebied van full-hybrids. Des te knapper hoe soepel die al schakelt tussen benzinemotor en elektromotor. Maar toch komen we online wel klachten tegen over zoekende Clio’s. Motoren die maar toeren blijven maken terwijl er niet extra power gevraagd wordt, af en toe lijkt hij in de war. Maar over het algemeen zijn de gebruikers gewoon tevreden.

De 100 pk 1.0 liter driecilinder wordt online geroemd om zijn prestaties. Toch is die nu niet nieuw meer verkrijgbaar. Het lijkt wel een aanrader te zijn als je zoekt naar een Renault Clio occasion met iets meer pit.

Benzine

1.0 TCe 90 driecilinder 90 pk

1.0 TCe 100 driecilinder 100 pk (tot 2020)

1.3 TCe 130 viercilinder 130 pk (tot 2022)

1.6 HYBRID 140 pk (tot 2022)

1.6 HYBRID 145 pk (van 2022 tot 2023)

1.6 E-Tech full-hybrid viercilinder 143 pk (vanaf 2023)

Diesel

1.5 Blue Dci 85 (tot 2020)

LPG

1.0 bi-fuel 100 pk (2020-2021)

