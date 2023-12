Ai, MG 5 scoort NUL sterren bij crashtest

Nog niet álle Chinese auto’s zijn veilig anno 2023…

Chinese auto’s stonden lange tijd bekend als onveilig of zelfs levensgevaarlijk. Die reputatie hebben de Chinezen vooral te danken aan de beruchte Landwind, die keihard door de mand viel bij de crashtest. Maar inmiddels zijn Chinese auto’s natuurlijk harstikke veilig. Toch…?

Nou, niet allemaal. In een nieuwe reeks crashtests van de ANCAP (de Australische tegenhanger van de Euro NCAP) scoorde de MG 5 namelijk schrikbarend slecht. Deze auto slaagde er in om geen enkele ster te behalen.

Nu worden de veiligheidseisen steeds strenger, maar als je nul sterren scoort doe je toch iets verkeerd. De MG 5 had een score van slechts 37% voor de bescherming van de volwassen inzittenden. Vooral de borst en de benen van de dummies voorin kwamen er bekaaid af bij een frontale botsing.

De slechte score bij de ANCAP-crashtest heeft onder andere te maken met het feit dat de MG 5 standaard geen gordelspanners heeft. De MG loopt ook achter met veiligheidssystemen. Zo heeft de MG 5 geen Lane Assist, noch vermoeidheidsherkenning. Dit kun je natuurlijk zien als betuttelende systemen, maar het telt allemaal wel mee bij de veiligheid.

Naast de MG 5 was er overigens nóg een auto die een nulsterrenscore noteerde. Dat was de Mahindra Scorpio. Dat is wat minder verrassend, want dit is een Indiase terreinwagen die nog op ladderchassis staat. Maar van een gloednieuwe MG mag je toch iets meer verwachten.

Je hoeft je trouwens geen zorgen te maken: de MG 5 die in Australië nul sterren haalde is een ander model dan de MG 5 Electric die bij ons wordt geleverd. Die moet overigens nog getest worden door de Euro NCAP, maar tot nu toe haalden de Europese modellen van MG gewoon vier of vijf sterren.