Gaan we de nieuwe Scénic weer massaal kopen?

De nieuwe Scénic mag van ons snel op de markt komen.

De eerste generatie Scénic (eigenlijk was het Mégane Scénic tot de facelift) was een enorm succes. Vanuit het niets had Renault ineens een auto waar heel Europa lyrisch over was. Uiteraard werd het model de Auto van het Jaar 1997, voor de Ford Ka en Volkswagen Passat.

Er zijn uiteindelijk 4 generatie geweest van de Renault Scénic, helaas is deze onlangs uit productie genomen. De eens zo handige Midi-MPV heeft het in zijn algemeenheid afgelegd tegen de krappere, minder efficiënte, duurdere, zwaardere en minder praktische crossover. Gelukkig heeft Renault voldoende modellen (zoals de Austral) om het gemis op te vangen.

Nieuwe Scénic

En we hebben nóg een ‘gelukkig’, want gelukkig zal Renault de naam Scénic niet laten uitsterven. Dat laat deze Renault Scénic Vision zien. Het is nu nog een concept, maar het moet een voorbode zijn voor een nieuwe middelgrote crossover.

Bijzonder is de aandrijflijn. Het is een combinatie van een elektromotor met brandstofcel. Inderdaad, op waterstof. Daar vindt iedereen natuurlijk wat van, maar het heeft wel degelijke voordelen. Normaal gesproken haalt men de energie uit een accupakket. Accu’s hebben een hele lage enerdiedichtheid en daardoor heb je een enorm groot pakket nodig voor een beetje range. Ook laden gaat sneller met waterstof.

PHEV Avant la lettre

Dat wil niet zeggen dat de Scénic geen accu heeft. Ook de Toyota Mirai heeft er eentje. Echter, in de Scénic is een stukje groter waardoor je ook een stukje elektrisch op de accu kunt rijden. Handig als er dus geen waterstof-pomp in de buurt is. Iets dat je in Nederland snel zal ondervinden (er zijn er maar vier namelijk). Je kan de Scénic dus ook laden. het is dus een soort PHEV, maar dan anders.

Wat het eindresultaat gaat worden, zal nog eventjes moeten blijken. Dit is namelijk (overduidelijk) een concept. In 2024 staat echter de productieversie op de planning. Dat is al vrij snel.