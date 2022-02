Renault Megane E-Tech rijtest en video, een voltreffer?

Kunnen de Cupra Born en Volkswagen ID.3 inpakken nu deze Renault Megane E-Tech op de markt komt?

Nieuwe richting voor Renault Megane

Als we het op de redactie van Autoblog hebben over de Megane, dan gaat het vrijwel altijd over een RS-variant. Toch wel een van de beste hot hatches die je kunt kopen. Maar wie in de toekomst praat over een Megane, die heeft het waarschijnlijk over een elektrische variant. Want met de nieuwe Megane E-Tech slaat Renault een nieuwe weg in.

Hoe zit het nu met de Megane line-up? Simpel: de vijfdeurs hatchback met conventionele verbrandingsmotoren is verdwenen uit het gamma. De Megane Estate wordt nog wel geleverd, maar ook de dagen van die estate zijn al geteld. Renault stapt over op elektrische aandrijving. De Megane E-Tech geeft een voorproefje van een compleet nieuwe line-up EV-modellen.

De Megane E-Tech is een tegenhanger van de Volkswagen ID.3 en Cupra Born. Dat blijkt uit alles. Uit de prijsstelling, maar ook uit de accupakketten. Laten we direct maar even beginnen met prijzen, dan hebben we die gehad. Om het inzichtelijk te maken, zetten we de prijzen hieronder in een handig overzicht, inclusief wat handige technische informatie.

Prijsvergelijking Renault Megane E-Tech – Cupra Born – Volkswagen ID.3

MODEL ACTIERADIUS (WLTP) SNELLADEN VANAFPRIJS NL Megane E-Tech EV40 130 pk 300 km 85 kW 35.390 euro Megane E-Tech EV60 130 pk 470 km 130 kW 40.990 euro Megane E-Tech EV60 220 pk 450 km 130 kW 39.990 euro ID.3 45 kWh 150 pk 349 km 50 kW 33.990 euro ID.3 58 kWh 145 pk 426 km 120 kW 36.890 euro ID.3 58 kWh 204 pk 426 km 120 kW 38.390 euro ID.3 77 kWh 204 pk 553 km 125 kW 42.690 euro Born 58 kWh 204 pk 424 km 120 kW 36.990 euro

Technische details Renault Megane E-Tech

UITVOERING BATTERIJ KOPPEL 0-100 KM/U TOP ACTIERADIUS (WLTP) VANAFPRIJS NL EV40 130 pk Boost Charge 40 kWh 250 Nm 10 s 150 km/u 300 km 35.390 euro EV60 130 pk Boost Charge 60 kWh 250 Nm 10,5 s 150 km/u 470 km 40.990 euro EV60 220 pk Optimum Charge 60 kWh 300 Nm 7,5 s 160 km/u 450 km 39.990 euro

Maar dat klopt toch niet?

Nu denk je natuurlijk: bovenstaand overzicht kan niet kloppen, want de 130-pk EV60-versie is duurder dan de variant met EV60 met 220 pk. Daarom ook een kleine kanttekening. Renault levert vijf varianten. Allemaal hebben ze namen die je never nooit niet gaat onthouden, het gaat achtereenvolgens om de Equilibre, Techno, Iconic, Evolution en Evolution ER. Wie die ooit verzonnen heeft?

Geen fan van de benamingen van alle uitvoeringen? Dan heb je pech. Deze nomenclatuur wordt later ook doorgevoerd bij andere Renault-modellen. Wen er maar aan dus. De uitvoeringen voor de zakelijk rijder worden aangeduid als Evolution, waarbij de ‘er’ in Evolution ER staat voor ‘extended range’.

Je voelt hem inmiddels al aankomen: de EV60 130 pk wordt standaard als Evolution ER geleverd. De EV60 220 pk start als Equilibre-basisversie en kost als Evolution 41.790 euro. De topper is de EV60 220 pk als Iconic. Die variant met nagenoeg alle opties kost 45.990 euro. Een warmtepomp kost overigens op alle versies 1.000 euro meer.

VERSION TECHNO – ROUGE FLAMME

Renault Megane E-Tech opladen

De E-Tech EV40 130 boost charge heeft een maximaal laadvermogen van 22 kW AC (wisselstroom) en kan thuis en bij publieke laadpunten worden opgeladen dankzij de type 2 mode 3 Mennekes laadkabel. In één uur kan tot 150 km actieradius worden

bijgeladen en de batterij is na 2-3 uur volledig opgeladen. Met de CCS-combo aansluiting kan op een vermogen van maximaal 85 kW DC worden snelgeladen.

De E-Tech EV60 220 kan tot 130 kW snelladen (DC) en tot 22 kW AC (wisselstroom) thuis of bij publieke laadpunten laden dankzij de type 2 mode 3 Mennekes laadkabel. In slechts 30 minuten tot 300 km actieradius bijladen bij de snellader, of tot 150 km bij een AC lader. De laadpoort bevindt zich in het rechter voorscherm. Er staat een subtiel Renault-logo op.

Megane E-Tech: laden in een notendop:

AC-laadinfrastructuur:

Regulier stopcontact 10 A/2,3 kW (1-fase)

Wallbox 16 A/3,7 kW (1-fase)

Wallbox 32 A/7,4 kW (1-fase)

Openbaar laadstation 16 A/11 kW (3-fasen)

Openbaar laadstation 32 A/22 kW (3-fasen)

DC-laadinfrastructur:

Tot 400 km bereik laden in 8 uur met een 7,4 kW wallbox

Tot 160 km bereik laden in 1 uur, bij een 22 kW openbaar laadstation

Tot 200 km bereik laden in 30 minuten bij een 130 kW snellaadstation

Tot 300 km bereik laden in 30 minuten bij een 130 kW snellaadstation

Gewicht valt mee

Het gewicht van de Megane E-Tech valt mee. De basisversie met 40 kWh lithium-ion batterij weegt rijklaar 1.575 kilogram versus 1.711 kilogram voor de EV60-variant met 220 pk. De 40 kWh-batterij heeft een gewicht van 290 kilogram, terwijl de 60 kWh-batterij exact 394 kilogram weegt. Een Caterham Seven 170R is net wat zwaarder. Mag deze Renault ook wat trekken? Ja, maar niet heel veel. Geremd mag de 130pk-variant 500 kilogram trekken. De 220 pk-versie mag 900 kilogram geremd trekken.

Het ontwerp van de elektromotor is compact. De installatie weegt 145 kilogram (inclusief koppeling). Dat is 10 procent minder dan de motor die momenteel in de Zoe wordt gebruikt.

Nieuw platform: CMF-EV

De nieuwe 4,2 meter lange Megane E-Tech is de allereerste Renault op het CMF-EV-platform dat specifiek voor elektrische modellen is ontwikkeld. De Nissan Ariya staat op hetzelfde platform, want Renault-Nissan-Mitsubishi zijn dikke vriendjes van elkaar. Het CMF-EV-platform is modulair, dus fabrikanten kunnen er alle kanten mee op. Renault heeft gekozen voor een set-up met voorwielaandrijving. De ID.3 en Born hebben achterwielaandrijving.

Zo hehe, tot zover even wat basisfeiten. Het nadeel van een elektrische auto is dat je eerst altijd enorm veel woorden kwijt bent aan alle technische details. Want er komt nogal wat bij kijken, bij zo’n BEV. Er valt veel over te vertellen. Voor de koper zijn vooral actieradius en laadtijden belangrijk. Voor de EV60 mag je in de praktijk rekenen op 340 kilometer. Ga voor de EV40-accu uit van ongeveer 230 kilometer.

Hoe rijdt de Megane E-Tech?

Laten we het vooral even hebben over het rijden. Want hoe voelt deze Renault aan? Daar verrast deze auto. Met name het relatief lage voertuiggewicht heeft een gunstige uitwerking op de rijeigenschappen. Deze elektrische Megane voelt bijzonder lichtvoetig aan. Op een bochtige bergweg kom je als liefhebbers echt wel aan je trekken, helemaal in de 220 pk sterke uitvoering. Die heeft power zat. Hoewel Renault overduidelijk voor een ‘veilige’ afstelling heeft gekozen, valt er nog best stuurplezier te beleven.

Het onderstel heeft een prettige afstelling. Het accent ligt op comfort, maar wie zijn best doet, haalt de dynamiek in deze auto naar boven. Het gaspedaal voelt wel wat kunstmatig aan, door bemoeienis van elektronica. Maar daar valt mee te leven. Met flippers achter het stuur kun je het niveau van recupereren bepalen, dus de intensiteit van regeneratief remmen. Wie slim rijdt, kan extra kilometers terugpakken.

Nadelen

Wat valt er nog meer op tijdens het rijden? Nou, dat het zicht naar achteren wat beperkt is door dikke C-stijlen en een relatief smalle achterruit. Ook de verzameling aan hendels achter het stuur is een tegenvaller. Althans: het vraagt om gewenning. Je hebt een hendel voor de versnellingen, een hendel voor de ruitenwissers en ook nog een hendel voor de audioinstellingen. Tel daar ook nog flippers achter het stuur bij op en het resultaat is een wat rommelig geheel achter het stuur. Dat had Renault wellicht slimmer kunnen oplossen.

Te veel rijhulpsystemen?

De Megane E-Tech heeft 26 rijhulpsystemen, denk onder meer aan een rijstrookassistent, een botspreventiesysteem met voetgangers- en fietsersherkenning, verkeerbordenherkenning, een parkeerassistent, dodehoekbewaking, uitstapwaarschuwing en een around view monitor. Kortom: het bekende werk. Soms is de bemoeienis van deze systemen iets te groot. Gelukkig kun je in het Google Automotive-infotainmentsysteem wat systemen uitschakelen. Overigens werkt dit Open RLink-infotainmentsysteem perfect. Een Renault had nog nooit zo’n fijn multimediasysteem.

Packaging

Wat packaging betreft, heeft Renault zijn zaken goed voor elkaar. Handig is dat je de laadkabels onder de bagagevloer kunt opbergen in een 22 liter groot vak. De bagageruimte zelf meet 418 liter, exclusief bergvak voor de laadkabel. De bagageruimte kan worden vergroot door de achterbank neer te klappen in de verhouding 2/3–1/3 en de rugleuning van de stoel van de voorpassagier om te klappen.

De ruimte aan boord is keurig voor elkaar. Ook achterin kun je als volwassen persoon goed zitten. Het accupakket ligt natuurlijk laag in de bodem waardoor er extra interieurruimte ontstaat. Renault kiest ervoor om extra bergvakken te realiseren. Goed voor de praktische bruikbaarheid!

Eco-randje

Renault heeft ook nagedacht over de tweede levensfase van een auto. Zodra de auto het einde van de eerste fase van zijn levenscyclus heeft bereikt, kunnen de batterijen worden hergebruikt en vervolgens worden gerecycled. Daarbij kunnen de composietonderdelen voor andere industriële doeleinden worden hergebruikt.

Alle interieurbekleding is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Afhankelijk van de uitvoering kan dat oplopen tot 2,2 kg! In totaal is 27,2 kg aan zichtbare (onderzijde dashboard) en onzichtbare onderdelen (de structuur van het dashboard) gemaakt van gerecyclede kunststoffen. Aan het einde van zijn levenscyclus wordt 95% van de auto gerecycled.

Private lease

En private lease? Private leaseprijzen van de nieuwe Renault Megane E-Tech beginnen bij 449 euro per maand voor de uitvoering EV40 Equilibre Boost Charge met 40 kWh-batterij en 130 pk sterke elektromotor. De versie met 60 kWh-batterij en 220 pk is te rijden vanaf 499 euro per maand. Dit geldt voor de uitvoering EV60 Equilibre Optimum Charge. Beide tarieven zijn op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

Mobilize Charge Pass

In de loop van 2022 is de Mobilize Charge Pass beschikbaar voor Nederlandse klanten van de Renault Megane E-Tech electric. Deze laadoplossing biedt een betalingsdienst en identificatie voor het laden bij 260.000 publieke laadpunten in 25 landen.

Op het gebied van zorgeloze connectiviteit kunnen klanten rekenen op het OpenR Link-systeem met een gratis data-abonnement van vijf jaar voor firmware-updates over-the-air (FOTA). Daarmee is het systeem altijd up-to-date. Verder wordt de Renault Megane E-Tech electric standaard geleverd met 2 jaar algehele fabrieksgarantie inclusief 24/7 pechhulp en 8 jaar garantie/160.000 km garantie op de batterij.

Conclusie rijtest Renault Megane E-Tech Electric

Gevoelsmatig willen we je de 220 pk-variant aanraden. Dat is simpelweg de leukere auto, maar met het oog op bijtelling zou je ook met de 130 pk-variant vooruit kunnen. Kijk dan wel goed naar de batterij, want de 40 kWh-variant doet in de praktijk ongeveer 230 kilometer. Dan is een 60 kWh-batterij in combinatie met 220 pk toch net wat interessanter. Dan praat je over ongeveer 41 mille.

Onder de streep is de Megane E-Tech een welkome aanvulling in het C-segment. Het is een opvallend leuk rijdende auto met voldoende binnenruimte en een doordacht concept. Uiteraard gedraagt de auto zich compleet anders op de weg als een achterwielaangedreven ID.3 of Born, maar ook met voorwielaandrijving is dit deze Fransoos een uitstekende keuze voor de particulier of zakelijk rijder die interesse heeft in een EV. Er hebben zich in Nederland op voorhand al dik 200 kopers gemeld voor de E-Tech. Die kunnen uitkijken naar een verrassend leuke elektrische auto. Hier en daar wat schoonheidsfoutjes, maar overall een voltreffer.

Meer weten over de Renault Megane E-Tech? Check dan vooral de video in deze rijtest. Daar gaan we nog dieper in op het rijgedrag.