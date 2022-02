Prijzen vernieuwde T-Roc zijn bekend en (nu nog) stevig

We hebben ze voor je. Verse prijzen van de vernieuwde T-Roc.

De Volkswagen T-Roc (spreek uit Volkswagen Trok?) is onlangs vernieuwd, zoals jullie allemaal moeten weten. Mochten jullie het epische epistel van collega @RubenPriest gemist hebben, hebben we een korte samenvatting voor je.

Er zijn nieuwe koplampen, met LED’s, je weet wel, die doorlopende streep die alle nieuwe VW’s nu hebben. Verder is de voorbumper afwijkend, van zowel de R-Line als het gewone model. Daarnaast is er keuze uit een hoop nieuwe kleuren, velgen en bekledingen.

Prijzen vernieuwde T-Roc

De wielen op de hippe crossover van Volkswagen zijn minimaal 16 inch groot en maximaal 19. Naast de nieuwe bekledingen in het interieur is er een nieuw infotainmentscherm. Standaard heb je 8 inch, maar als je bijbetaalt krijg je een 9,2 inch scherm.

Nu we het over betalen hebben. Hoeveel dien je eigenlijk te betalen voor de Volkswagen T-Roc? De vanafprijs is 32.790 euro. Voor dat geld krijg je een T-Roc 1.0 TSI Life met 110 pk en handbak (6 versnellingen, dat dan weer wel). Een R-Line pakket kost 4.700 euro meer. Wil je liever dat je T-Roc sneller is, kies dan voor de 150 pk sterke 1.5 TSI. Die is er vanaf 35.190 euro. Wil je daarop een automaat? Dan kost dat je 37.190 euro. T-Roc met 1.5 TSI, automaat en R-Line? Hoppatee: 41.890 euro.

Topmodel

Het voorlopige topmodel is de Volkswagen T-Roc 2.0 TSI. Deze kost 49.640 euro. Dan krijg je wel standaard een R-Line pakket én een zeventraps DSG automaat.

Daar zal het echter niet bij blijven. Er komt nog een nieuw instapmodel dat volgens Volkswagen een veel lagere vanafprijs zal hebben. Daarnaast wordt volgende maand de vernieuwde T-Roc Cabrio ook leverbaar. Over de T-Roc R wordt voorlopig nog met geen woord gerept. Jammer, want dat was juist de leukste. De complete prijslijst vind je HIER en de Trok-configurator vind je DAAR.

Meer lezen? Dit kosten 5 LEUKE Volkswagens in de Private Lease!