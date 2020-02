Renault onthult dikste Mégane R.S. tot nu toe

Renault heeft de overtreffende trap voor de Mégane R.S. uit de doeken gedaan. Helaas zit er wel een addertje onder het gras.

De Mégane R.S. is er in meerdere smaken te krijgen. De dikste variant tot nu toe is de Trophy-R. Een voor het circuit geprepareerd model die ook nog op de openbare weg te gebruiken is. De Mégane R.S. waar we het nu over gaan hebben is niet geschikt voor op de openbare weg en daar zit ook het addertje onder het gras. Maar dit neemt niet weg dat dit de dikste is die we tot nu toe hebben gezien.

We hebben het over de Renault Mégane R.S. TCR. De Franse autofabrikant heeft de auto in Australië gepresenteerd. De racer komt deze week in Down Under voor het eerst in actie tijdens pre-raceseizoen tests.

Een aantal uiterlijke kenmerken van de Trophy-R zijn gebruikt voor deze TCR. De Mégane valt in elk geval lekker op met zijn gele livery. In Australië neemt de Renault deel aan het lokale TCR racekampioenschap daar.

De auto in kwestie maakt deel uit van Garry Rogers Motorsport. Coureur James Moffat zal plaatsnemen achter het stuur van de voorwielaangedreven Mégane R.S. TCR. De auto gaat het onder andere opnemen tegen de Audi RS3 LMS TCR, de Subaru WRX STI TCR, de Volkswagen Golf GTI TCR en de Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR.