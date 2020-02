BMW laat de contouren van de i4 zien

Wat er zich onder het doek bevindt, zien we op Genève. Dan gaat BMW de Concept i4 onthullen.

BMW laat met een kek filmpje van vijftien seconden zien hoe de i4 eruit gaat zien. Soort van, dan. In het filmpje wordt een vloeistof over een onzichtbare auto gegoten, waardoor de hoofdlijnen van de BMW Concept i4 zichtbaar worden. En in die hoofdlijnen zien we toch een aantal verschillen met het studiemodel van de i4, die BMW eerder liet zien.

Eye-Candy_01_Teaser_v17_4by5.mp4 Heralding a new era in Sheer Driving Pleasure.The BMW Concept i4 is coming soon.#THEConcepti4 Geplaatst door BMW op Dinsdag 25 februari 2020

Het eerste dat opvalt, is de voorruit. Bij het studiemodel lijkt die een stuk langer te zijn, waardoor de neus kleiner oogt en de cabine weer groter. Doordat die ruit in het filmpje juist scherper afloopt, lijkt de neus weer wat langer ten koste van de cabineruimte. De koplampen zien er vergelijkbaar uit, alleen lijken deze bij de BMW Concept i4 wat dieper in de auto te liggen ten opzichte van de grille. Over die grille gesproken: of die net zo groot gaat zijn als bij het studiemodel, is nog gissen.

Het studiemodel van de i4

De wielen lijken in de nieuwe BMW-teaser wat ‘normaler’ te zijn dan de aerodynamische wielen op het studiemodel. Grote kans dat de Duitsers dit nog even geheim willen houden. Waarschijnlijk zal de Concept i4 toch wel met ‘bijzondere’ wielen worden geleverd, afgaande op deze wielen van de iX3. Om te eindigen met de lijnen die vanaf het achterwiel naar de achterkant lopen: die lijkt bij de nieuwe teaser wat platter te zijn dan die van het studiemodel. In het studiemodel is die achterkant wat meer afgerond dan bij de BMW Concept i4.

Het studiemodel van de i4

BMW kondigde de i4 in oktober 2018 aan. Vermoedelijk krijgt de i4 een maximale actieradius van 700 kilometer. De i4 moet volgend jaar op de markt komen. Op de Salon van Genève laat BMW het i4 Concept zien.