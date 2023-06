Officieel: Rafale, het nieuwe vlaggenschip van Renault

Sacre bleu! Komt Renault zomaar met een nieuw vlaggenschip met de naam Rafale.

De Fransen zijn bezig met een inhaalslag en dat doen ze op een lekkere manier. Het design van de huidige auto’s valt goed bij veel mensen en de techniek doet zijn werk. Nu komt het merk met een geheel nieuwe auto: de Rafale. Een flinke SUV-coupé dat een nieuwe designtaal verwelkomt.

Renault Rafale

De Arkana is het kleinere broertje en die zien we veel op de weg. Renault moet gedacht hebben dat er ook markt is voor een grotere variant en daar kunnen ze weleens gelijk in hebben. Het model hing al even in de lucht, maar nu heeft de autofabrikant uiteindelijk de geheel nieuwe auto vrijgegeven.

De auto valt in het D-segment en de naam bekt nu al lekker. Deze komt voort uit de luchtvaart en betekent ‘windvlaag’. In de jaren dertig werd de naam gebruikt voor het Caudron C460 vliegtuigje. Daar lag een Renault motor in en met dit racevliegtuigje werden verschillende records verbroken.

De auto staat op het CMF-CD-platform en heeft een wielbasis van 2,74 meter. Daarmee deelt de Rafal zijn genen met onder andere de Austral en de nieuwe Espace. Het is echt wel een vrij forse auto en is 4,71 meter lang, 1,86 meter breed en 1,61 meter hoog. Op de weegschaal tikt de auto 1.653 kilogram aan.

Ontwerp

Op de plaatjes is het naar mijn mening een mooie auto. Maar, dat is bijna altijd het geval op afbeeldingen van nieuwe auto’s. We moeten hem in het echte leven zien om een eindoordeel te geven. En, je ziet wel overeenkomsten met andere Franse merken (Peugeot bijvoorbeeld) maar we noemen het voor nu maar de huidige Franse designtaal.

De Rafale heeft een flinke voorkant met de bekende ledverlichting in de voorbumper. De grille is opgebouwd met losse elementen dat het wel een unieke look geeft. Bij een SUV-coupé is de kont altijd onderwerp van gesprek. Nu dus ook. De auto heeft een aflopende daklijn en grote achterlichten. Overigens, er kan toch nog 530 liter aan bagage mee. Concurrenten moeten gezocht worden bij de premium Duitse merken, denk aan een BMW X4 of de Audi Q5 Sportback. Renault zet dus hoog in.

Motor

Een lekker dikke SUV moet toch een potente motor hebben? Nou, de Rafale komt met een 1,2 liter driecilinder. Deze E-Tech full hybrid levert een nette 200 pk (147 kW). Misschien iets te bescheiden voor een SUV van deze omvang, mompel je? Wees gerust, er komt later ook een versie met 300 pk aan (220 kW) met vierwielaandrijving.

Cockpit

Binnenin is het heel herkenbaar. Het dashboard kennen we uit de Espace en de Austral. Op zich niet erg, maar een eigen look heeft het niet echt. Er zijn wel wat nieuwe kleuren en materialen, maar that’s it. Het is echt een Frans interieur en dat moet je liggen.

Wie bekend is met de overige moderne modellen van Renault zullen het display in de auto herkennen. Ook in de Rafale zit het Android Automotive-besturingssysteem dat we tegenwoordig kennen van het merk. Werkt helemaal prima en Apple-fans hoeven niet bang te zijn, je kunt gewoon CarPlay tevoorschijn halen op het scherm.

Leverbaar

Vanaf het voorjaar in 2024 zal Renault Rafale auto op de markt komen. De prijs is nog onbekend. In aanloop naar de marktlancering maakt het Franse automerk meer bekend.