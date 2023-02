Renault geeft dit een compleet verkeerde naam

Het zal ongetwijfeld een succes worden, maar naar onze bescheiden mening geeft Renault dit deze auto een compleet verkeerde naam

Renault was ooit een revolutionair merk. Met name op het gebied van monospaces, MPV’s en Ludospaces. Nee, geen dikke V8’s of circuitspeeltjes, maar wel auto’s die heel erg praktisch en vooruitstrevend waren. Renault bedacht een auto en lanceerde deze gewoon. Niet dat het kopende publiek erom vroeg, maar omdat Renault ervan overtuigd was dat als mensen hun auto’s zagen, ze ineens wel wilden hebben. Vraag creëren door innovatie in plaats van marktrends te volgen. Eigenlijk is Tesla nu nog de enige fabrikant die dat doet.

Het legde de Franse fabrikan geen windeieren. Sommige modellen sloegen niet helemaal aan (denk aan de Renault Modus bijvoorbeeld), maar met de Scénic en Espace had het merk enorme voorsprong op de concurrentie. Ook als het gaat om design, was Renault bijzonder.

Onder leiding van Patrick Le Quement werden de meest bizarre auto’s op de markt gebracht. Natuurlijk, de Avantime en Vel Satis waren geen extreme successen, maar de bijzonder vormgegeven Mégane was dat wél.

Crossover

Maar tegenwoordig lijkt het kopende publiek zich niet meer te laten leiden door innovatie en design. Mensen willen tegenwoordig allemaal een crossover. De zesde generatie Espace komt eraan, maar zal een compleet andere auto worden. De eerste details ervan waren al vrijgegeven. Voor nu hebben we nog meer info!

De eerste vier generaties waren echte MPV’s. De vijfde generatie was al een tikkeltje anders met een paar crossover-esque kenmerken. Lees: ze hadden ‘m iets hoger op de poten gezet.

Dus gaan we door naar de zesde generatie Espace. Het lijkt erop dat dat gewoon een crossover gaat worden. Niet alleen omdat Renault al heeft aangegeven het recept van de Espace aan te passen, maar ook dankzij de nieuwe teaserfoto. Daarop is uiteraard lekker weinig te zien, maar wel overduidelijk dat dit geen monospace meer is. In feite geeft Renault deze auto een compleet verkeerde naam, dus.

De nieuwe Espace lijkt een ordinaire crossover te zijn waar de markt al vol van is. Het is uiteraard eventjes afwachten, Renault heeft ons wel vaker positief verrast. De onthulling van de zesde generatie Espace staat gepland voor dit voorjaar.

Compleet verkeerde naam, doch verstandige keuze

Nu kunnen we Renault verder niets verwijten: het is een commercieel bedrijf dat auto’s wil verkopen. En mensen rijden liever in een auto die eruit ziet alsof je een land kunt binnenvallen (SUV), dan dat je enorm vruchtbaar en potent bent (MPV).

Wij vragen ons dan wel af waarom ze het Espace noemen? Want een grote crossover had Renault tot voor kort in het gamma, de Koleos. Dat was voor Renault Nederland niet een enorm succes, er zijn er nog geen 140 van verkocht in ons land.

Sterker nog, als we de kijken naar het zijaanzicht dan komt de Koleos ook als eerste naar boven. De nieuwe Renault Espace is 4,72 meter lang. Dat is aanzienlijk korter dan de kortste echte Espace (14 centimeter, bijna de lengte van een geodriehoek). De zesde generatie staat op het CMF-C/D platform. En daar heb je niets aan, want de vorige generatie stond daar ook op. Net als de Mercedes T-Klasse en Nissan Sylphy en de Renault Mégane. Het kan dus van alles worden.

Net als andere Espaces biedt de vijfde generatie plaats aan 7 personen. Het zal alleen een crossover worden, geen MPV. Ondanks dat de auto korter is geworden en de neus langer, belooft Renault een gelijke interieurruimte. We zijn benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken.

Overigens is Renault zeker niet de enige de een bekende naam in een totaal ander jasje giet. De Opel Zafira is tegenwoordig een compleet andere auto dan het ooit was, bijvoorbeeld.

