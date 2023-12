Renault Scenic E-Tech is de goedkoopste EV met 600+ km range

De nieuwe Renault Scenic is veel duurder dan zijn voorganger, maar toch is het geen slechte deal.

De MPV is dood, maar de Renault Scenic is dat niet. De auto is weer springlevend, maar dan als cross-over. We konden ‘m in september al bewonderen op de beursvloer van de IAA, maar nu staat ‘ie ook in de Nederlandse prijslijsten.

Als je de eerdere berichtgeving over de nieuwe Renault Scenic gemist had: het is nu dus een volledig elektrische auto, net als de Megane E-Tech. En je moet Scenic nu zonder streepje op de e schrijven…

De Renault Scenic E-Tech electric (zo luidt de volledige naam) is te krijgen in twee uitvoeringen: de comfort range en de long range. De comfort range heeft een 60 kWh-batterij, die goed is voor 430 km. De long range doet zijn naam eer aan met een actieradius van 625 km uit een 87 kWh-accu. Deze versie kan ook iets sneller laden, met 150 kW in plaats van 130 kW.

Goed, dan nu: wat kost ‘ie? De nieuwe Renault Scenic is er vanaf €42.470. Voor dat bedrag heb je dus de comfort range. Maar, let op: voor €47.970 heb je de long range. Dan heb je ook meteen een iets hoger uitrustingsniveau (techno in plaats van evolution).

Concurrentie

Om de prijs van de Renault Scenic E-Tech in het juiste perspectief te plaatsen, pakken we ook even de concurrentie erbij. Daarbij kijken we eerst even naar de instapversie:

Renault Scenic E-Tech comfort range (170 pk, 430 km range): €42.470

Skoda Enyaq iV 60 58 kWh (179 pk, 400 km range): €44.990

Tesla Model Y RWD (347 pk, 455 km range): €44.990

Volkswagen ID.4 77 kWh (174 pk, 528 km range): €45.590

Volvo XC40 pure electric (238 pk, 475 km range): €45.995

Uit dit rijtje is de Scenic de goedkoopste, dus dat is alvast positief. Wel biedt de Enyaq bijvoorbeeld meer ruimte en de Model Y heeft aanzienlijk meer vermogen.

Maar dan gaan we even kijken naar de Scenic long range. Dat is namelijk de meest interessante aanbieding. Er zijn überhaupt niet veel EV’s die meer dan 600 km range bieden, en zeker niet voor minder dan 50 mille. Kijk maar:

Renault Scenic E-Tech long range (625 km range): €47.970

Hyundai Ioniq 6 77,4 kWh (614 km range): €50.895

Tesla Model 3 Long Range (629 km range): €50.990

Polestar 2 Long Range (655 km range): €55.200

We kunnen dus concluderen dat de Renault Scenic de goedkoopste EV is met een range van meer dan 600 km. En daarmee is het dus een interessante nieuwkomer.