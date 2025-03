Renault schrapt lullige instapper met Megane E-Tech

Weg is de 130 pk sterke Renault Megane E-Tech, dit is de nieuwe instapper!

De Renault Megane E-Tech logeerde enige tijd op de redactie en was een prima elektrische auto. Wij hadden de 220 pk sterke variant, maar je kon de EV ook als instapper krijgen met slechts 130 pk. Daarmee doe je dit platform eigenlijk te kort, want juist die extra pk’s zijn gewoon lekker. Weet je wat, eigenlijk zou 220 pk de instapper moeten zijn bij de Renault Megane E-Tech.

Drie keer raden wat Renault gedaan heeft. De elektrische hatchabck heeft een schop onder z’n achterste gekregen. Weg is de brave 130 pk instapversie. Vanaf nu begint het bij 220 pk. De nieuwe instapper is de techno met de long-range batterij. Goed voor een theoretische 468 km actieradius (WLTP). Echt een facelift kun je het niet noemen. Het uiterlijk is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het model van voor de update.

Megane E-Tech nu ook als esprit Alpine

Nieuw is de komst van de esprit Alpine uitvoering, voor het eerst verkrijgbaar op de Megane E-Tech. Een leukere aangeklede uitvoering. Matgrijze lak, 20-inch zwarte velgen, subtiele Alpine-badges en van die details. De beste net-niet-Alpine.

Een gaaf onderdeel van deze uitvoering zijn de kuipstoelen. De stoelen zijn gemaakt van gerecycled textiel en blauwe stiksels. Net een hardloopschoen, maar dan voor je kont. Net als bij de Alpine-modellen is er een klein Frans vlaggetje verwerkt in de auto. Het blijven Fransen hè.

Dit is ook nieuw

Naast het schrappen van de lullige instapper en de toevoeging van de esprit Alpine is er nog meer nieuw aan de opgefriste Renault Megane E-Tech. Er is een One Pedal-modus zodat je met één pedaal kunt gas geven en remmen.

Verder heeft elke uitvoering nu standaard een 11 kW bidirectionele lader. Met de optionele V2L-adapter kun je deze zomer frikandellen op locatie bakken door je friteuse aan de Megane te hangen. Technologie die we al zagen op onder andere wat Koreaanse EV’s en nu dus ook beschikbaar op de Megane E-Tech. Voor wie sneller wil laden, blijft de 22 kW AC-lader beschikbaar.

De informatie is bijna compleet. Wat Renault alleen niet heeft bekendgemaakt is wat de vernieuwde Renault Megane E-Tech moet gaan kosten, maar met het schrappen van de 130 pk variant zal de instapper duurder worden. Hou daar rekening mee.