Een rommelige garage met lekker autospul in IJsselstein, denk jij dat jij het beter kan?

Een prachtige woning staat te koop in IJsselstein. Op de foto’s is duidelijk te zien dat hier een autoliefhebber resideert. Iemand met liefde voor het oudere spul. In vergelijking met de uitstraling van het woonverblijf oogt de garage wat rommelig. De vraag is dan ook. Wie bezorgt dit huis een beter gevulde garage?

Waar je naar kijkt is een knap gerestaureerde woonboerderij. In 2023 werd het pand verduurzaamd met 80 zonnepanelen en een batterijopslag van 3 x 15 KWh. Dus ja, zelfs een Rimac Nevera zou zich thuisvoelen in dit huis uit 1601.

Niet alleen in de garage kun je auto’s kwijt. Er is ook een carport met plek voor twee vierwielers. Daar mogen de wat minder spannende daily drivers staan, toch wel fijn dat ze bescherming bieden tegen saharazand, herfststormen, hagel of ander onheil.

Huis met garage in IJsselstein

Waar het natuurlijk om gaat is de garage (toch wel lekker om te hebben). Deze schuur schuine streep garage van 145 m² is de natte droom van iedere petrolhead. Genoeg ruimte voor een paar dikke bakken, een brug en misschien zelfs een mancave-hoekje met leren stoelen en een koelkast vol speciaalbier.

Naast ruimte voor auto’s biedt de woning ook een kantoor van 84 m². Handig als je “vanuit huis werkt”. Maar jij en ik weten ook wel dat een groot deel van de werkdag vooral bestaat uit het zoeken van pareltjes op Marktplaats om die garage te vullen. En met 561 m² aan woonruimte kun je er ook nog voor zorgen dat je partner zich niet verwaarloosd voelt terwijl jij aan je collectie sleutelt.

Voor 2,75 miljoen euro (of een goed bod) krijg je de sleutels van deze woonboerderij toegeworpen. Nu nog kijken of je de hypotheekverstrekker kunt overtuigen van je magische plannen met die stoffige garage.

Met dank aan Dick voor de tip!