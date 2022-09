Verstandige tweede auto voor 8K – Autoblog advies

We zoeken voor de verandering naar een verstandige tweede auto

Tristan en zijn vrouw hebben twee auto’s op het moment. Een Skoda Kamiq als leaseauto en een Opel Corsa. Destijds werd de compacte Opel gekocht omdat zij toen nog veel kilometers per jaar reed. Door die kilometers was het interessant om in een diesel te rijden. Daarbij was toen de leaseauto strikt voor zakelijk gebruik.

Al die dingen zijn nu veranderd. Zo rijdt de vrouw van Tristan aanzienlijk minder kilometers dankzij een nieuwe baan. De leaseauto wordt nu ook privé ingezet. Dus er is geen reden meer om de Corsa diesel te blijven rijden.

Dus er moet een nieuwe auto komen om de Corsa te vervangen. Eentje die net eventjes wat frisser is. En natuurlijk een benzinemotor in plaats van een diesel. Qua formaat lijkt een A-segment auto het meest logisch en dat vindt Tristan ook, ware het niet dat hij er niet heel erg blij van wordt. Deze zijn net eventjes te klein en te basic. Een klein beetje comfort en uitrusting kan men wel waarderen.

Kortom, wat is er dan mogelijk? Een Dacia Sandero is een geweldige keuze, maar dat is net iets te basic. Het mag best een bepaalde ‘Schwung’ hebben. Een klein beetje sjeu. Wat is er dan mogelijk. Een keiharde eis is de aanwezigheid van vijf deuren en airconditioning.

De wensen en eisen van Tristan voor een verstandige tweede auto kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Skoda Kamiq (2022, lease) en Opel Corsa (2011,koop) huidig Koop / lease: Koop Budget: 7.500 euro Jaarkilometrage: Nog niet bekend Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Corsa is diesel, verandering baan, gaat niet meer veel mee gereden worden Gezinssamenstelling: 1 zoontje, 7 maanden Voorkeursmerken / modellen: auto’s uit b segment No-go merken / modellen: Dacia

Seat Ibiza Style 1.2 TSI (6J)

€ 7.950

2013

105.000 km

We beginnen de zoektocht naar een verstandige tweede auto met deze. Als je degelijke Duitse techniek zoekt met een beetje mediterraanse uitstraling, dan kom je al snel uit bij Seat! De Ibiza in de heuse Style-uitvoering is een erg prettige metgezel. De Seat Ibiza is natuurlijk gewoon een Polo, zij het met een ander interieur en koetswerk. Het ziet er niet sprankelend uit van binnen, maar de bediening werkt feilloos. De motor is eveneens een fijne: de 1.2 TSI heeft voldoende vermogen, lekker veel koppel en verbruikt redelijk weinig benzine.

Kijk alleen uit voor olieverbruik, dat kan soms hoger uitvallen (lees het Seat Ibiza (6J)-aankoopadvies dan ook aandachtig). Qua uitstraling, prijs, kilometers, ruimte en rijeigenschappen is het een prima aanbieding. Maak niet de fout door voor een even oude Skoda Fabia te kiezen. Die zijn niet alleen soberder, maar ook nog gebaseerd op een oudere generatie Polo.

Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Lounge (199)

€ 7.250

2015

110.000 km

Misschien is deze Fiat wel vaker voorbij gekomen dan de Alfa Romeo 159. Net als de 159 is de Fiat Punto een Giugiaro meesterkerk ontwikkeld in een tijd dat men nog samenwerkte met General Motors. Als je een niet al te oude auto zoekt, is dit een zeer goede kandidaat. De motor is een tweecilinder met turbo die een kenmerkend doch niet verfijnd geluid voortbrengt.

Het is op zich wel geinig, alhoewel het meer brult dan dat het vooruit gaat. Aan het interieur merk je dat de basis van de auto uit 2005 is. Aan de rijeigenschappen eveneens. Dat is overigens niet een nadeel, vroeger reden auto’s iets leuker. Qua waar voor je geld kun je je lol niet op, het hele internet staat er vol mee. Een prima verstandige tweede auto voor erbij. Uiteraard hebben we ook een Fiat Punto-aankoopadvies.

Citroen C3 1.4 Collection (SC)

€ 6.500

2014

55.000 km

Veel B-segment hatchbacks focussen zich op hetzelfde publiek en dus zijn de karakters van de auto veelal identiek. Deze Citroen is lekker afwijkend, het guitige bolle modelletje is ietsje hoger. Je zit net eventjes wat hoger en de instap is iets makkelijker. Daarnaast is de Citroen C3 beduidend meer op comfort afgestemd. Nu is het qua verfijning nog altijd een B-segmentauto (verwacht geen wonderen), maar deze generatie is aangenaam om te rijden.

De 1.4 motor is absoluut geen racemonster, maar wel gewoon goed. Het 1.360 c metende blokje wordt al jarenlang door PSA gebruikt en is vrij simpel qua opzet, maar voor zijn soort behoorlijk soepel. Kortom, de meest relaxte van het stel. Ook te vinden in heel luxe varianten en het is altijd een vijfdeurs. En wat je niet verwacht, Wouter heeft er zelfs in gereden! Check hier het Citroen C3 aankoopadvies om het op beeld te zien!

Mazda 2 1.3HP TS+ (DE2)

€ 7.490

2012

85.000 km

Misschien is de Mazda 2 wel het compleet tegenovergestelde van de Citroen C3. De Mazda is ietsje kleiner, je zit ietsje lager en de auto is véél sportiever. De Japanner is niet alleen straffer, maar stuurt ook directer, communiceert beter en er zit balans in het chassis. Hier ga je met plezier een rondje rijden. Zeker als je die 1.3 tot het uiterste tergt en alle 86 pk’s aanspreekt.

Zo’n atmosferische viercilinder heeft daar meer in dan een driecilinder turbo. Het interieur is op zich keurig, doch wat sober. Qua uitrusting moet je wel soms even zoeken: niet allemaal zijn ze luxe uitgerust. Het is verder een typische Japanner qua bediening: relatief licht, maar alles gaat soepel en vanzelfsprekend. Het is overigens geen 100% Japanner: het platform is identiek aan dat van de (eveneens goed rijdende) Ford Fiesta. Een uitstekende verstandige tweede auto voor erbij: stuurt lekker en lekker betrouwbaar.

Renault Clio TCe 90 Expression

€ 8.000

2013

120.000 km

En hier is dan die driecilinder turbo! De motor in deze Renault Clio heeft net zoveel vermogen als de Mazda, maar dan met een cilinder en 400cc minder. Dankzij de turbo heb je wel ietsje meer koppel en vooral wat eerder. Dat maakt het een prima blokje voor dagelijks gebruik op deellast. Het verbruik is mogelijk ook erg laag, 1 op 20 kun je ermee halen als je voorzichtig bent. Omdat het een turbo is, kan het ook flink hoger uitvallen als je veel gas geeft.

Qua rijeigenschappen is deze Renault geen R.S.-model, maar een vrij uitgewogen volwassenen auto. De nadruk ligt ietsje meer op comfort, alhoewel het typisch Franse weggedrag ervoor zorgt dat je ook prima iets vlotter ermee kan rijden. De Expression-uitvoering is het minimale. Een handbediende airco zit er sowieso in. Groot compliment voor de styling: het huidige model ziet er namelijk bijna hetzelfde uit. Het is nog altijd een frisse verschijning. Qua betrouwbaarheid zijn het puike auto’s, getuige het Renault Clio IV-aankoopadvies.

Kia Rio 1.4 CVVT ComfortPack (UB)

€ 7.490

2013

100.000 km

De oosterse inzending van vandaag! Vroeger was het altijd: zoek de beste Toyota Yaris in het budget. Dat kun je nu nog steeds doen. Maar kijk ook even naar de Kia Rio. Het is een typische auto die op alle punten goed scoort. Echt excelleren doet ‘ie op geen enkel vlak, maar laat ook geen steken vallen. Alhoewel, qua design is dit nog altijd een fraaie auto.

De betrouwbaarheid is een sterk voordeel van deze Kia. De motor is een tikkeltje rauw, maar levert prima prestaties (er is ook een iets meer bescheiden 1.2 die ook ietwat rauw is). De ComfortPack is het minimale niveau, die heeft airco (de 1.4 is minimaal een ComfortPack). Wil je meer uitrusting, moet je het PlusPack of de ExecutiveLine hebben. Wil je wouter in een compacte Koreaan zien zitten? Bekijk dan het Kia Rio-aankoopadvies! Een uitstekende verstandige tweede auto, eigenlijk.

YOLO: Opel Corsa OPC (D)

€ 7.950

2009

140.000 km

Het zal je zijn opgevallen dat je een redelijke stap voorwaarts kunt maken, maar de Opel Corsa is al geen verkeerde auto. Enorm verouderd is ‘ie zeker niet. Als de Opel Corsa gewoon bevalt, waarom er niet eentje op benzine zoeken? En als je dan toch gaat voor benzine, doe dan de leukste op benzine: de OPC! Dan krijg je meteen de Dikke Sjaak met 190 pk, Recaro-sportkuipen, heftige bodykit en gave wielen. Oh ja, en een uitlaat in het midden!

De Corsa OPC is een beetje een onterecht vergeten hatchback. Men kijkt naar de Clio R.S. of de Mini Cooper S. De rijbeleving van de Corsa OPC is meer Old School en wat ‘hoekiger’. Qua snelheid ben je sneller dan de concurrenten, niet onbelangrijk bij dit soort auto’s. Tegelijkertijd is het een prima bruikbare hatchback. Een prima verstandige tweede auto, dus. Het enige nadeel is dat ‘ie er alleen als driedeurs is. Een vijfdeurs versie kwam pas een generatie later. Aan de andere kant, die driedeurs-versie smoelt wel een stuk beter. Uiteraard is er ook een Autoblog Aankoopadvies van de Opel Corsa, plus een rijtest met de Corsa OPC. En wat te denken van een Mijn Auto video:

