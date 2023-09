Renault wil geen prijzenoorlog met Tesla, verlaagt wél de prijzen

Renault maakt alle versies van de Megane E-Tech goedkoper.

Het grote Renault-nieuws van deze week was natuurlijk de gloednieuwe Scenic E-Tech, die zijn werelddebuut beleefde op de IAA. We kunnen deze week echter ook nog wat melden over het kleine broertje van de Scenic E-Tech: de Megane E-Tech. Die is namelijk goedkoper geworden.

Dit is wel frappant, want Renault-baas Luca de Meo stond deze week op de IAA nog te verkondigen dat hij géén prijzenoorlog met Tesla wil. Dit zou volgens hem namelijk slecht uitpakken voor Europese fabrikanten.

Als je de topman zo hoort zou je denken dat Renault voorlopig geen prijsverlagingen door gaat voeren, maar niets is minder waar. Wat blijkt namelijk? Alle versies van de Megane E-Tech zijn nu in prijs verlaagd in Nederland.

De instapversie, de EV40, is €2.000 goedkoper geworden en kost nu €36.370. De prijsverlaging loopt op tot €4.100 voor de duurste versie (de EV60 in iconic-uitvoering) die nu €44.870 kost. Daarom komt ook die versie nu in aanmerking voor subsidie. En ja, het subsidiepotje is nog steeds niet leeg.

Na de opmerkingen van de Luca de Meo moeten we natuurlijk de vergelijking maken met de Tesla Model 3. We pakken er meteen nog een paar concurrenten bij:

MG 4 Long Range (204 pk, 450 km): €35.785

Renault Megane E-Tech EV40 (130 pk, 300 km range): €36.370

Renault Megane E-Tech EV60 (130 pk, 470 km range): €39.370

Cupra Born 58 kWh (204 pk, 427 km range): €39.990

Opel Astra Electric (156 pk, 418 km range): €39.999

Peugeot e-308 (156 pk, 412 km range): €43.585

Tesla Model 3 (325 pk, 513 km range): €42.990

Volkswagen ID.3 58 kWh (204 pk, 426 km range): €45.990

Als je kijkt naar de prestaties en de range is de Tesla Model 3 nog steeds de betere deal, maar de Renault is desalniettemin redelijk scherp geprijsd. Ook heeft de Megane als EV60 een grotere range dan de meeste concurrenten. Dat betekent niet dat het dé prijspakker is, want dat blijft nog altijd de MG 4.