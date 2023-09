Topman Renault vreest prijzenoorlog door Tesla

Tesla heeft de prijzen flink verlaagd, daarom vreest de baas van Renault voor een ware prijzenoorlog. De vraag is of dat slecht is voor de consument.

Topman Luca de Meo van Renault ziet het somber in, laat hij blijken op de IAA-autoshow. Tijdens een interview met Bloomberg Television zei hij dat autofabrikanten een prijzenoorlog op het gebied van elektrische auto’s moeten vermijden. Dit nadat onder andere Tesla de prijzen flink deed dalen en dat kan toch niet de bedoeling zijn!

Topman Renault vreest prijzenoorlog

Ook in Nederland zijn Tesla’s een stuk minder duur geworden. Maar het is volgens De Meo: ‘belangrijk om een prijzenslag op de korte termijn te vermijden’. Dit omdat vooral Europese autofabrikanten onder druk komen te staan door de prijsverlagingen. De verlagingen worden met name doorgevoerd door het Amerikaanse Tesla, maar de Chinese autobouwers kunnen er ook wel wat van. Denk aan BYD en Xpeng die de Europese markt proberen te veroveren en zij volgen Tesla vaak met prijsverlagingen. De Europese merken lopen dan achter de feiten en verliezen klanten.

Hiernaast speelt het feit dat een elektrische auto nog geen volwassen technologie is, aldus de topman. En dan moet je niet gaan zitten spelen met de prijzen. Nou, de consument zal dat een worst zijn. Een iets wat goedkopere auto is altijd meegenomen. Zeker in deze tijd, waar werkelijk alles duur is en duurder wordt.

Markt is zwak

De Meo stipt tevens de zorgelijke situatie van de markt aan. Deze is zwak en daarom komt een prijzenoorlog op een verkeerd moment. Wanneer een dergelijke ‘oorlog’ wel op een goed moment kan komen, dat zegt hij dan ook weer niet. Toch gaat Renault in de toekomst goedkopere elektrische auto’s leveren. Dat gaat het doen door het elektrische deel van het bedrijf apart te zetten, dit onder de naam Ampere. Dit bedrijf brengen ze dan naar de beurs.

Doen ze toch nog mee met de prijzenoorlog. Eigenlijk nu al, door dit te zeggen en mee te doen in de discussie. Maar, één ding staat vast: niks zo veranderlijk als de woorden van een topman. Wij moeten nog maar zien of elektrische auto’s in de toekomst voor meer mensen betaalbaarder worden.