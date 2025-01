Nederlandse bouwer van elektrische 911 is failliet

”Misschien hebben we dit bedrijf ook wel op een te romantische manier geleid”, zeggen de oprichters van Voitures Extravert.

Vanuit High Tech Automotive Campus in Helmond hoopten Martijn van Dijk en Jurgen Moerman wat centjes te verdienen door in te spelen op een nieuwe trend: restomods. Het recept was simpel: koop een 964 Carrera, bouw hem om naar Carrera S, ruil de benzine-aandrijflijn in voor een elektrische, voeg een winstmarge toe, et voilà: een leuke manier om geld te verdienen. In de praktijk ging helaas net wat anders. Voitures Extravert is namelijk failliet verklaard.

De specificaties van de elektrische Voitures Extravert Quintessenza RS waren op zichzelf niet slecht. De elektromotor zorgt voor 308 pk en 700 Nm. Later kwam er ook nog een krachtbron met 395 pk en 1.025 Nm. Neem vervolgens een 59-kWh batterijpakket en kom 400 kilometer ver. In een tweede series zouden ook andere klassieke 911’jes geëlektrificeerd worden, waaronder de 930 Turbo. Toch klapte de boel. De oprichters van het bedrijf leggen zelf uit waar het mis ging tegenover de Quote.

De eerste reden voor het faillissement is het productieproces. Dat begon al bij het verschaffen van Porsches. Van Dijk: ”Eind 2023 begon het te rommelen bij onze Duitse leverancier van de klassieke onderdelen, zeg maar de carrosserie. Hij had financiële problemen en was daar tegenover ons niet eerlijk over. In de zomer vorig jaar hebben we geprobeerd de productie bij hem weg te halen, maar ook dat leverde weer gaten op.”

Schulden van Voitures Extravert

Vervolgens is een klant ontevreden over de levertijden en vraagt zijn geld terug. ”Tsja, dat was de grote klap”, volgens Van Dijk. Dat zal ook een flinke bak geld geweest zijn. De startprijs van de elektrische Carrera RS lag op € 399.990. Uit de jaarrekening van 2023 blijkt wel hoe slecht de zaken ervoor stonden. De BV had een eigen vermogen van -€ 865.000 en er stond een schuld open van € 2,7 miljoen. Een ander bedrijf van de Porsche-ombouwers, Voitures Extravert IP, had een negatief vermogen van € 427.000 en een openstaande schuld van € 150.000.

De twee probeerden nog geld los te krijgen van hun klantenbestand, maar zonder succes. Afgelopen dinsdag werd het faillissement uitgesproken door de rechtbank van Den Bosch. Jammer, maar helaas. Denken de twee al aan een nieuwe poging? ”Áls we op welke manier dan ook doorgaan, dan zal dat op een andere manier zijn dan eerder. Dan willen we bijvoorbeeld ook meteen beginnen met een startkapitaal van € 5 miljoen.”

Voor de geïnteresseerden: er zijn nog meer dan genoeg andere bedrijven die een klassieke 911 met een schone aandrijflijn voor je willen bouwen.