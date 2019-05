René Froger zet zijn Mercedes SLS te koop

De volkszanger is na jaren van trouwe dienst klaar om afscheid te nemen van de klassieker in wording.

De witte Mercedes SLS AMG van René Froger was moeilijk te missen in het Amsterdamse straatbeeld en Het Gooi. Wie een witte SLS zag rijden in de hoofdstad kon er donder op zeggen dat het Froger was. De zanger, een verfent fan van Mercedes-AMG producten, heeft een lange periode in de supercar gereden.

Hij kocht de auto in 2016, vermoedelijk als opvolger van zijn eveneens witte SL63 AMG IWC Edition. Andere auto’s die (ooit) in de garage van Froger stonden waren een Mercedes S600 en een Bentley Brooklands.

Met de SLS AMG zijn, voor supercar begrippen, aardig wat kilometers gemaakt. Het blijft wat dat betreft natuurlijk een Mercedes. De teller geeft aan dat er 76.726 kilometer is gereden met de 571 pk sterke AMG. Tegenover Autoblog.nl laat Showtime Entertainment, het management van Froger, weten dat de zanger jaren heeft genoten van de SLS.

Rene Froger heeft een aantal jaren geweldig genoten van deze bijzondere auto. Nu mogen andere mensen er van gaan genieten. Hij weet niet of hij gelijk iets anders gaat kopen. Hij heeft nog een mooie oldtimer staan en waar hij nu regelmatig in rijdt.

Mede door zijn iconische vleugeldeuren ziet men de SLS als een moderne klassieker. De afschrijving is dan ook niet extreem te noemen voor een supercar. De AMG werd in 2012 nieuw gekocht voor 294.552 euro en de aanbieder vraagt nu 209.950 euro voor de SLS. Mocht de auto inderdaad verkocht worden voor dit bedrag dan komt dat neer op ruim 12.000 euro afschrijving per jaar, wat zeker niet verkeerd is. Je kunt de advertentie hier bekijken.



Foto: @diederik888 op Autojunk