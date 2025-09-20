Koop de allerfoutste ”Maybach” van Marktplaats

Heel veel show en bijzonder weinig ‘go’.

De term ‘fout’ gebruiken we steeds vaker. Muziek waar je eigenlijk voor hoort te schamen, maar stiekem toch leuk vindt, noemen we bijvoorbeeld ‘fout’. Maar als De Toppers ieder jaar weer de Johan Cruijff ArenA uitverkopen, is ‘fout’ dan nog wel het juiste woord? Als dat zo is, zouden er dan ook veel mensen in de rij staan voor deze foute GLS?

We komen de Mercedes tegen op Marktplaats waar een particulier de auto te koop heeft staan. Ik noem de SUV opzettelijk Mercedes, want je kunt bij dit model niet spreken van een echte Maybach. Ondanks alle optische signalen naar de luxeafdeling van Mercedes verraden de kentekengegevens dat we het over een neppert hebben. Overigens erkent de verkoper dat dit een GLS is die is omgebouwd naar Maybach-spec.

Mercedes ”Maybach” op Marktplaats

Onder de motorkap ligt namelijk een 2,9-liter zescilinder dieselmotor. Het vermogen komt niet boven de 331 pk uit en de sprint naar 100 gaat in 6,3 seconden. In feite is het dus een GLS 400D 4Matic. De echte Maybach GLS 600 gebruikt een mild-hybride 4,0-liter V8 met 579 pk. Dat is een belangrijk verschil.

Toch is de hele Maybach-kermis aanwezig. Het begint al bij het uiterlijk dankzij de afschuwelijke blauw-gouden kleurcombinatie. Rondom zijn er Maybach-logo’s bevestigd en er zit ook een Maybach-opschrift op de achterkant. In het donker wordt het uiterlijk nog lachwekkender dankzij een lichtgevende grille en lampjes die Maybach-logo’s op de grond projecteren.

Binnenin vinden we dan wel weer een stijlvol wit interieur met luxe stoelen achterin, inclusief losse hoofdkussentjes. Nog iets verder achterin zijn twee stoelen te vinden zonder beenruimte. Daar zelfs nog achter ligt een wit matje in de kofferbak. Ook het interieur is voorzien van extra verlichting. Het wordt er nogal een blauwe boel van.

De GLS werd in 2020 gebouwd en kwam begin 2022 naar Nederland. Er is ooit € 164.627 voor betaald en € 49.865 aan bpm volgens de RDW. Volgens diezelfde rijksdienst staat er nog een terugroepactie open. De sierstrip van de achterdeuren kan loslaten. De foute Mercedes GLS staat nu te koop in Groningen voor € 85.000. Bieden kan ook op Marktplaats vanaf € 82.750.