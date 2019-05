Renault Mégane R.S. Trophy-R sloopt Nürburgring-record

Hot hatches doen de 'Ring zo achterlijk snel tegenwoordig. Renault laat het zien met de Mégane R.S. Trophy-R.

Wie Mégane R.S. zegt, zegt Nordschleife records. De Franse autofabrikant heeft zijn hete hatch losgelaten op het 20,832 kilometer lange circuit en heeft ‘het’ record weer weten te verzilveren.

De Mégane R.S. Trophy-R is vanaf nu de snelste voorwielaangedreven productieauto op de Nürburgring. De Renault wist het befaamde stuk asfalt in slechts 07:45,389 af te leggen. Het Nürburgring-Nordschleife (20,600 km) gedeelte was goed voor 07:40,100. Ter vergelijking: het eerste record dat Renault reed op het circuit was 8:17 met de Mégane R.S. R26.R. Dat record verbeterde Renault in 2011 met de Mégane II R.S. Trophy met een tijd van 8:07,970. In 2014 werd weer een scherpere tijd gereden met de Mégane R.S. Trophy-R (7:54,360). In 2017 pakte Honda het record af met de voorwielaangedreven Civic Typ R. De Japanners reden een tijd van 7min 43.8s.

De nieuwe Mégane R.S. Trophy-R moet zijn debuut nog beleven. Renault presenteert de heetste Mégane binnenkort tijdens het F1-weekend in Monaco. De 300 pk sterke hatchback moet voor het einde van 2019 op de markt komen. De auto heeft betere aerodynamica, is 130 kg lichter ten opzichte van de Mégane R.S. Trophy en heeft een nog straffere wielophanging.