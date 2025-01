Return van iconische rallyheld nu dichterbij dan ooit

Hè hè, eindelijk heeft Subaru een WRX langs de bollebozen van Subaru Tecnica International gestuurd. Alleen is nog maar de vraag of je het resultaat mag kopen.

Niet alles wat ooit werkte, werkt nu nog in autoland. Kijk maar naar de Subaru Impreza WRX STI. Die auto stond synoniem voor het rallysucces van Subaru, hij kwam zelfs omdat Subaru een auto nét onder de Legacy beter vond voor het WRC. Tegenwoordig is Subaru niet zo actief meer in de rallysport, maar ondanks dat kwam er van de WRX, zoals de Impreza tegenwoordig simpelweg heet, wel een STI-versie.

En de huidige? Daarvan is nog geen STI, en volgens Subaru komt die ook niet. En zo zijn lauwwarme ‘geoptimaliseerde’ versies van de WRX zoals de tS (tuned by STI) alles wat je krijgt. Toch lijkt het erop dat de verleiding niet te weerstaan is voor de Japanners.

WRX STI S210 Prototype

Op de Autosalon van Tokyo onthult het merk namelijk de Subaru WRX STI ‘S210’ als prototype. Dat is een vervolging van een serie die al gaande is sinds de eerste Impreza. Het is wat er gebeurt als je het standaardrecept van de WRX STI pakt en er een ultiem circuitspeeltje van maakt. Zoals onderstaande S209, de voorganger:

De S210 lijkt dit met verve op te willen volgen. Check die koolstofvezel kuipstoelen! Verdere race-modificaties zijn onder meer de bumpers rondom met extra koolstofvezel onderdelen. En natuurlijk een joekel van een achtervleugel.

Mechanisch krijg je verder een setje Michelin Pilot Sport 4S-banden om 19 inch BBS gesmede velgen. De vering is rondom herzien en strakker gezet voor circuitgebruik. Remmerij van Brembo laat het zooitje weer tot stilstand komen. En eindelijk is ook de 2.4 liter boxer van meer vermogen voorzien: in de WRX levert ‘ie 261 pk, in de S210 krijg je 300 pk! Helaas moet je wel één ding inleveren: de handbak. In plaats daarvan krijg je Subaru’s “Performance Transmission”. Laat je niet misleiden: dat is een ‘op performance ingestelde’… CVT.

We krijgen maar één foto van het exterieur te zien en eentje van het interieur, daarnaast zijn productieplannen nog verre van bevestigd. Maar dat de deur open staat voor een nieuwe WRX STI is op zijn minst een leuke gedachte.