VW-topman: ”EV’s véél betrouwbaarder dan benzine- of dieselauto”

Minder onderhoud? Koop een EV, aldus de verkoopmanager van Volkswagen.

Google op ”onderzoek onbetrouwbare EV’s” en je vindt talloze links die aantonen dat elektrische auto’s snel kapot gaan. Zoek vervolgens ”onderzoek betrouwbare EV’s” en je krijgt (na een beetje scrollen) een studie die aantoont dat EV’s langer zonder beurt kunnen dan auto’s met een verbrandingsmotor. Kortom, het is lastig om er een sluitend oordeel aan te hangen. Tenminste, dat dacht ik. Maar VW-topman Martin Sander denkt daar anders over.

Sander is de manager van de verkooptak van Volkswagen. Houd je grapjes over het moeilijke jaar dat hij heeft gehad voor je. Hij wordt door Automotive News gevraagd naar zijn visie op de toekomst van EV’s. Sander zegt: ”Als eerst moet je over de feiten praten. Bijvoorbeeld: EV’s zijn veel betrouwbaarder dan auto’s met een verbrandingsmotor.”

Volgens de verkoopmanager is het lastig om (potentiële) klanten over te halen. ”De enige manier om meningen te veranderen, is door klanten in de auto’s te laten stappen”, zegt hij. Sander merkt dat mensen terughoudend zijn. Dat is volgens hem te begrijpen, maar niet terecht. Volgens hem moet je eerst zelf ervaren ‘hoe eenvoudig opladen is en hoe snel opladen kan zijn’ voordat je oordeelt.

Op zich is het een goed idee om eerst aan den lijve te ondervinden wat je van een EV vindt. Of de huidige laadsnelheid en de gemiddelde actieradius van elektrische VW’s overtuigend genoeg zijn, is een andere vraag.

ID.3 aan de top!

Sander begint vervolgens enthousiast over de ID.3. Deze elektrische auto is volgens Sander “beter dan de Tesla Model Y, de VW Golf, en de BMW i4 op belangrijke vlakken”. Hè? Hij legt het zelf uit: ”De ID.3 GTX heeft een groter rijbereik van de Model Y, beter prestaties dan de Golf GTI en sneller van 10 naar 80 procent oplaadt dan een i4.”

Zo kunnen wij het ook: de Dacia Spring is op een belangrijk vlak beter dan de Porsche 911, namelijk op het vlak van lokale CO2-uitstoot. Daarnaast klopt de eerste uitspraak net niet. De ID.3 GTX komt maximaal 596 kilometer ver en de huidige Model Y RWD haalt 600 kilometer volgens de WLTP. De andere twee claims kloppen overigens wel.

Sander sluit af door vooruit te denken op de ID.2 die dit jaar ergens moet verschijnen. De Volkswagen die niet meer dan € 25.000 moet gaan kosten, wordt volgens Sander een ”game changer”. Daar zou hij best eens gelijk in kunnen krijgen. Maar dan moet de ID.2 niet nog meer vertraging oplopen.