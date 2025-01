We nemen afscheid van twee bijzondere Volkswagens

Twee bijzondere Volkswagens verlaten ons op korte termijn, de ene heeft ons zelfs al verlaten.

Sommige dingen die gebeuren zijn enkel maar een bevestiging van wat je al aan kan zien komen. Een perfect voorbeeld is de Volkswagen Arteon. Het was nogal een rollercoaster voor de opvolger van de ‘Passerati’. Zo’n flitsende coupé-Passat is niet echt houdbaar meer, en toch bleef ‘ie maar overeind staan.

Volkswagen Arteon

Tot afgelopen jaar dan. De orderboeken voor de Volkswagen Arteon liftback werden vroeg in het jaar gesloten, maar de auto ploeterde onverwachts nog door als Shooting Brake. Toch leek het er aan het einde van het jaar op dat je ook die niet meer mocht bestellen. In onze lijst van auto’s die in 2024 verdwijnen stond de Arteon erbij omdat je hem nergens meer kon bestellen.

Daar is nu bevestiging van. Een woordvoerder van Volkswagen maakt op Linkedin bekend dat de laatste Arteon officieel gebouwd is. Andreas Schleith, die het meedeelt, is er zelf ook ondersteboven van. Hij heeft er namelijk zelf eentje en kan niks dan lof uiten over de ranke estate. Toch moet de auto Magere Hein opzoeken. En dat na 190.000 gebouwde exemplaren. Net geen 25.000 per jaar, wat niet belachelijk weinig is maar over een succes mag je ook niet spreken. In Nederland zijn er net geen 2.500 verkocht.

Osnabrück

De Volkswagen Arteon werd in elkaar geschroefd in de VW-fabriek in Osnabrück, u weet wel, van Karmann. De Arteon is helaas niet de enige VW die het veld moet ruimen nu VAG die fabriek klaarstoomt voor andere zaken. De Porsche 718 werd ook aldaar gebouwd en daarvoor is het ook finito. En het model dat altijd de tongen los weet te maken wordt ook in Osnabrück gebouwd: de Volkswagen T-Roc Cabrio.

Want ja, ook Volkswagen wilde de verkoopcijfers van hun kleine cabrio’s letterlijk en figuurlijk opkrikken door in de basis een crossover te gebruiken. Volgens ondergetekende een minder slecht idee dan het lijkt, want de T-Roc Cabrio verkoopt beter dan een Beetle of Golf Cabrio anno 2024 ooit had gedaan. Helaas bewijst het vooral dat de vraag naar compacte cabrio’s aan het kelderen is als een baksteen. Volkswagen trekt overigens de stekker nog niet compleet uit de T-Roc Cabrio, maar tegen 2027 mogen we het einde van de cabrio verwachten. Wat toch opvallend is, want het merk stoomt een volledig nieuwe T-Roc klaar voor zeer binnenkort. Of daar dan ook een cabrio van komt?

Da’s nog even afwachten. Wel is het einde van de Volkswagen Arteon bij deze zeker. Jammer, maar je had het aan kunnen zien komen.