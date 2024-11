Revuelto Ad Personam: alleen al 480 manuren voor de lak

Via het personalisatiepogramma van Lamborghini is deze Revuelto Ad Personam bedacht.

Blijkbaar is het nieuwste V12-vlaggenschip van Lamborghini niet alleen kunstig om naar te kijken, maar het is blijkbaar ook kunst op wielen. Voor de tweede keer combineert de Italiaanse autofabrikant het model de Revuelto met kunst via het Ad Personam programma.

Onder de naam Opera Unica onthulde Lamborghini vorig jaar een bijzondere Revuelto, waarbij ze 435 uur in de lak hebben gestoken. Dit keer is het weer zo’n Opera Unica project, maar dan met de focus op de Chinese markt.

Voor Lamborghini is China na de Verenigde Staten de belangrijkste markt. Dan moet je er tijd in steken om ze tevreden en geïnteresseerd te houden natuurlijk. Tal van automerken voelen de pijn in een daling van verkopen in het Aziatische land. De economie is afkoelende daar, waardoor het kopen van een (luxe) auto wat minder op de prioriteitenlijst staat.

Terug naar deze one-off Lamborghini Revuelto van Ad Personam. De auto werd gemaakt gedurende de Lamborghini Esperienza Arte expositie in Shanghai. Maar liefst 480 uren waren nodig om de lak te krijgen zoals je het hier ziet. Het is een combinatie van Rosso Mars, Arancio Dac en Arancio Apodis, waarbij de lak uiteindelijk overloopt in Rosso Efesto en Rosso Efesto. Dat lees je goed, maar liefst vijf verschillende kleuren zijn gebruikt voor de lak op de exterieur van deze Revuelto.

In het interieur is gekozen voor Nero Ade met Rosso Efesto accenten. Lamborghini zegt nog eens 53 extra uur nodig te hebben gehad om het interieur zo te krijgen. Deze Revuelto is een one-off. De Italianen laten graag zien wat er zoal mogelijk is met het Ad Personam programma.

Revuelto Ad Personam

Voor Lamborghini is het te hopen dat de Chinezen nu helemaal om zijn en ook gebruik willen maken van Ad Personam. De Revuelto was niet de enige auto van Lamborghini die te zien was tijdens de expositie in Shanghai, er stond ook nog een Urus SE. Weer eens wat anders dan een Revuelto Inferno.