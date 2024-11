Politici: EV’s langer belastingkorting, benzineauto’s hoger tarief

Het EV-voordeel moet worden opgehoest door benzinerijders.

Wie vandaag nog langs de dealer gaat om een elektrische auto op te halen, betaalt daar geen wegenbelasting over. Doe je dat over twee maanden (en dus in 2025) dan betaal je wel mrb, maar krijg je wel een flinke korting van 75 procent. Dit voordeel bouwt de jaren erna snel af. Vanaf 2026 tot 2029 krijg je nog maar 25 procent korting en in 2030 moet het mrb-voordeeltje helemaal foetsie zijn. Hier willen Pieter Grinwis van de Christenunie en Hans Vijlbrief van de D66 wat aan veranderen.

De twee partijen hebben een voorstel tot wetswijziging ingediend. Volgens de twee politici moet de regering een voorbeeld nemen aan de voorjaarsnota. Hierin staat dat de belastingkorting op EV’s van 75 procent in 2025 naar 40 procent gaat in 2025 tot en met 2028, 35 procent in 2029, in 2023 nog 30 procent en pas in 2031 naar geen korting gaat.

Waarom de belastingkorting op EV’s moeten blijven

Grinwis en Vijlbrief (het hadden zomaar twee vrienden van Harry Potter kunnen zijn) vinden de nieuwe regels oneerlijk voor EV’s. Het gewicht van het accupakket wordt volgens de twee ”onvoldoende gecorrigeerd waarmee elektrisch rijden fiscaal benadeeld dreigt te gaan worden ten opzichte van ‘fossiel’ rijden. Dit zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor de transitie naar elektrische mobiliteit de komende jaren. Tevens schiet het kabinet zichzelf daarmee in de voet gelet op zijn doelstellingen voor emissiereductie in 2030.”

Alle auto’s moeten meer wegenbelasting gaan betalen

De twee politici willen terug naar het plan uit de voorjaarsnota. En ze doen er nog een schepje bovenop. In het document staat dat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor alle personen- en bestelauto’s van 2026 tot en met 2030 verhoogt moeten woorden met 7,5 procent. Vanaf 2031 vervalt de verhoging. Exact op hetzelfde moment dus als het vervallen van de belastingkorting op EV’s. Vanaf dan wordt de wegenbelasting ”evenredig verlaagd met 6,98 procent”.

Kortom, Grinwis en Vijlbrief geven een voorzetje om de EV-verkopen de komende jaren te blijven stimuleren. Wie de klap mag opvangen: de benzinerijder die een hogere wegenbelasting mag gaan betalen.

Foto: Nio EL6, gespot door @Maurice16