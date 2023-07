Ricciardo: “Ik wil terugkeren bij Red Bull Racing”

Daniel Ricciardo windt er geen doekjes meer omheen: hij wil terugkeren als vaste coureur bij Red Bull Racing.

Honingdas Daniel Ricciardo heeft niet de beste keuzes gemaakt in de F1 de afgelopen jaren. Na een goede stint bij Red Bull Racing, koos hij voor een avontuur bij Renault. Op zich was dat te begrijpen. De tweede helft van het laatste jaar bij Red Bull bleek al dat Verstappen teveel werd voor de Australiër. De jonge hond ging de oude veteraan steeds vaker verslaan. Enkele jaren eerder had RIC nog hetzelfde gedaan bij viervoudig kampioen Vettel. Dus de vlucht vooruit leek de juiste beslissing.

Renault bleek echter gewoon Renault te blijven. Sinds het wiebertje het team terugkocht van Genii Capital, wordt het eigenlijk elk jaar ongeveer vijfde in het kampioenschap. Zo ook in de periode dat Ricciardo er zijn tijd doorbracht. Hoewel RIC zijn teammaten Hulkenberg en Ocon gemiddeld genomen kon verslaan, zat meer dan af en toe een podium er niet in.

De op dat moment zevenvoudig Grand Prix winnaar werd desondanks in verband gebracht met een overgang naar Ferrari. Gezien zijn prestaties ten opzichte van de genoemde Hulkenberg en Ocon niet heel gek. Maar Ferrari koos voor Sainz en Ricciardo ging naar McLaren. De Spanjaard had voorheen ook gereden voor Renault en waarschuwde de Australiër destijds al. De McLaren was volgens Carlos namelijk een zeer onderstuurde auto, waar de Renault juist aan de overstuurde kant zat.

Of dat het issue was van Ricciardo bij McLaren weten we niet zeker. Maar wel duidelijk was dat de Australiër met de oranje bolide absoluut niet uit de voeten kon. Ook de geheel nieuwe auto voor 2022, veranderde dat niet. Zo mogelijk ging het zelfs nog slechter. Het enige lichtpuntje was de achtste GP-zege, in de Grand Prix van Italië in 2021. Maar dat was wel echt een outlier, in een zee van uiterst middelmatige tot ronduit matige uitslagen.

Voor dit jaar was een zitje bij Haas F1 de enige realistische kans om F1 coureur te blijven voor Ricciardo. Maar in plaats daarvan koos hij voor een reserverol bij Red Bull. Een reserverol die eigenlijk meer een PR-rol is. Want veel rijden voor Red Bull doet Ricciardo niet. Sterker nog, gezien zijn recente ervaring, mág hij niet eens ingezet worden als een aanstormend talent.

Ricciardo leek het zelf ook allemaal wel best te vinden. Maar inmiddels heeft hij duidelijk gemaakt dat hij toch nog toekomst wil hebben in de koningsklasse als vaste coureur van een goed team. En dan liefst bij Red Bull Racing. Comediant Connor Moore heeft dus gelijk. Om dat af te dwingen is Ricciardo zelfs bereid achter het stuur te kruipen van een Alpha Tauri:

If it’s like ‘this is you and you are signing a three-year deal and that’s the only place you are going to be’, then no, that’s maybe not the deal I would look for. But if there’s the possibility to obviously be at Red Bull Racing… The truth is this is where I want to be. I’m not going to weave my way around it. If that creates a path to get back here then yeah it’s something I would look at because ultimately this is the place where I want to get back to. Daniel Ricciardo, wil het stuur van Nyck de Vries best overnemen

De 34-jarige heeft in Hulkenberg natuurlijk een mooi voorbeeld (en voormalig teammaat) waar hij zich aan kan spiegelen. Maar of het pad via Alpha Tauri realistisch is voor DR3, is een andere vraag. In feite is dat team bedoeld voor jong talent, zoals bijvoorbeeld Liam Lawson. Ricciardo heeft zichzelf nou eenmaal een hele slechte dienst bewezen met die periode in het oranje. Hij had gevoelsmatig eigenlijk de kans bij Haas F1 moeten pakken om te doen wat Hulkenberg doet: Magnussen owneren.

Maar goed, het kan raar lopen in de F1. Naast De Vries doen Perez en Tsunoda het ook niet geweldig dit jaar. Misschien worden Perez, De Vries én Tsunoda wel aan de kant geschoven binnen afzienbare tijd. En dan ligt alles weer open.