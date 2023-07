Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Engeland 2023

Na een sprintweekend dit weekend gewoon weer traditie. Wie pakt de pole voor de Grand Prix van Engeland, op het circuit waar de F1 ooit letterlijk begon?

Gaat Red Bull alle races winnen dit jaar? Dat is de vraag die zichzelf opdringt na wederom een dominant weekend voor de renstal in Oostenrijk. Ondanks de strubbelingen van Perez, was het in de echte race weer een helder beeld. Verstappen oppermachtig, Perez nog bijna tweede.

De andere teams kunnen zeker op race pace niks inbrengen tegenover de Red Bulls. En daarbij verdelen ze elke keer de overblijfsels. De ene keer is Mercedes het tweede team, de andere keer Ferrari of Aston Martin. Maar geen van drieën lijkt de benodigde stap te kunnen maken om het Red Bull echt lastig te maken.

Voor de zomerstop staan er nu nog drie races op de kalender. We beginnen dit weekend in Engeland. Over twee weken is het dan tijd voor de Grand Prix van Hongarije en een week later voor de Belgische Grand Prix op Spa. Misschien kan een van de teams zich dan herpakken voor een mooie tweede seizoenshelft. Maar vandaag gewoon weer een een-tweetje voor Max en Checo, toch?

Q1

Met het vocht nog steeds in de lucht en ook nog wat op het circuit, gaat iedereen meteen voor een ronde. Je weet maar nooit in Engeland wanneer het weer gaat regenen. Het is duidelijk nog glibberig, want thuisheld Lewis Hamilton gaat in de rondte. LH44 weet zijn Mercedes vakkundig uit het gravel te trekken, maar dat was natuurlijk niet ideaal. Ook Sainz moet zijn auto een paar keer opvangen.

Verstappen gaat dan zoals verwacht naar P1, maar het circuit ‘ontwikkelt’ zich duidelijk elke ronde. De Vries en Tsunoda zijn op een juist moment buiten en gaan naar P3 en P4. Ze zakken vervolgens weer iets, maar dan begint het weer langzaam te regenen. De Williamsen lijken de bok. In de vrije trainingen waren ze nog sensationeel snel, maar Albon en Sargeant begeven zich nu weer ‘gewoon’ in de onderste regionen van de tijdlijst.

Dan valt Magnussen stil bij een poging zichzelf vrij te rijden. De replay suggereert dat het een probleem met de power unit is voor de Deen. Er staan nog iets meer dan drie minuten op de klok als de wedstrijdleiding de rode vlag zwaait. Magnussens auto staat namelijk vast op de baan. Dit betekent dat er in theorie nog ruimte is voor één snelle ronde. Mits het niet meer gaat regenen.

Perez maakt het spannend en staat wéér slechts veertiende. Hij loopt dus het risico op het vijfde(!) echec achter elkaar in de kwalificaties. De Mexicaan gaat al aan het eind van de pitlane staan. Maar ja, of dat nu verstandig is? Zo heb je dus echt nul temperatuur in de banden en een zinloos stationair draaiende F1 motor voelt zich meestal ook niet echt gelukkig.

Verstappen heeft ondertussen op een of andere manier zijn voorvleugel gebroken. In de herhaling zien we dat de drievoudig kampioen op extreem knullige wijze onderstuurd het muurtje van de pitstraat raakt. Dat kan dus ook nog gewoon als je de beste autorijder ter wereld bent. Fijn om te weten voor de rest van ons.

Nu is de vraag of de baan veel beter is. Zo ja, dan moet zelfs Verstappen nog bibberen. De rondetijden lagen in het eerste stukje van Q1 zo’n drie seconden hoger dan in het droge. Dus er is nog veel mogelijk. En dat blijkt wel.

Perez gaat kneuzig naar P1. Albon gaat naar P1, Sargeant naar P2. Dan Bottas naar P2. Norris naar P1. Stroll naar P2. Het is een tombola. Verstappen wordt teruggeduwd naar P10. Hij verbetert echter wel zijn tijd en gaat naar P5. Maar aan het eind van het verhaal is Perez de bok. Jawel, voor de vijfde keer op rij haalt Perez Q3 niet in de oppermachtige RB19. Alonso gaat net door als vijftiende.

Tsunoda, Zhou, De Vries en Magnussen zijn daarmee de andere afvallers in Q1. De Vries staat dus weer achter Tsunoda, dit keer is het verschil een kleine halve seconde. Matigjes. Bottas valt in zijn inlap uit met technische malheur. Hij is daarmee na Magnussen de tweede met Ferrari-power die dat overkomt.

En als we het toch hebben over Ferrari: de coureurs van team rood zijn ook echt niet meer zo blij met elkaar. Sainz haalt Leclerc in voor zijn laatste snelle ronde. Dat was duidelijk niet de afspraak, want Sainz was eerder nog vertelt Leclerc voor te laten in de pit. Carlos is daar niet over te spreken.

Niet voor het eerst is LEC echter niet onder de indruk van het egoïsme van zijn teammaat en laat hij dat op cynische wijze weten op de radio. Weer een interessante eerste sessie dus. Met de boodschap over de radio van Hulkenberg dat er alweer nieuwe regen aankomt.

Q2

Alonso en Stroll gaan naar P1 en P2 en worden aanvankelijk gevolgd door de twee Williamsen. Iedereen daarachter blijkt echter sneller. Met uitzondering van Bottas dan, want die komt uiteraard niet meer in actie. Opvallend is dat Verstappen niet sneller is dan Norris. Ook Piastri staat er met de andere McLaren goed bij op een voorlopige P4. McLaren brengt dus niet alleen de zilveren livery van weleer terug, maar ook iets van de prestaties van weleer.

Er zit echter andermaal nog ’tijd in de baan’. Alonso gaat goed, Verstappen gaat naar P1, Albon pakt P4. En dan is het opeens Piastri bovenaan. Het publiek gaat echter pas echt los als LH44 de beste tijd pakt, gevolgd door Lando Norris. Britten zijn soms best een beetje chauvinistisch. Een beetje veel zelfs.

Als de klok aftikt naar 0:00 gaat Verstappen weer terug naar P1, voor de twee McLarens. Gasly drukt Hulkenberg de top-10 uit. Ocon zit Stroll in de weg voor het starten van de laatste snelle ronde en dat kost beiden een plekje in Q3. Sargeant is naast Bottas de vijfde afvaller. Hij weet de belofte van Williams niet waar te maken, waar de aan Ferrari gelinkte Albon dat wel kan.

Q3

Na de eerste rondes is Verstappen zes tienden sneller dan iedereen. Maar dat heeft dit keer ook te maken met het feit dat hij als enige op een nieuwe set banden los is gegaan. VER heeft een setje gespaard in Q1. Hamilton is de nummer twee, voor Piastri en de Ferrari’s. Maar de tijden (achter Verstappen) zitten erg dicht bij elkaar.

Het komt allemaal neer op de laatste rondes. Leclerc gaat naar P2, Sainz gaat naar P3, Russell gaat naar P4, Alonso naar P5. En dan komt de sensatie. Norris gaat naar P1. Kan Verstappen counteren? Jazeker…Max pakt de pole met dik twee tienden. Maar toch. McLaren tweede en derde. Het is de Red Bull voor de twee McLaren, de twee Ferrari’s en de twee Mercs. Albon sluit aan op P8, nog voor Alonso en Gasly. Crikey.

Dat wordt dus weer een andere grid voor de race van morgen dan we tot op heden gezien hebben. Maar…een ding blijft hetzelfde. Max wint alles. Morgen ook weer de race?