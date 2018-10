Verstappen was zuur door uitbundige Ricciardo

Welkom bij Autosport Boulevard.

Wat was het toch spannend afgelopen weekend! Nee, niet zozeer de GP van Mexico zelf. Natuurlijk zeer indrukwekkend hoe Verstappen het hele veld compleet zoek reed, maar op de eerste bocht na was er niet veel spanning te bemerken. Zeker voor de neutrale toeschouwer (en zijn we dat niet allemaal?) was de culturele rondleiding in Mexico vrij saai. We hebben het natuurlijk over de kwalificatie van een dag eerder. Verstappen was bijzonder dichtbij om zijn eerste pole binnen te halen. Het hele weekend domineerde hij al de vrije trainingen, dus waren de verwachtingen hooggespannen.

Wat volgde was een episch uurtje met een magistraal laatste kwartier. Zo mooi kan de Formule 1 zijn. Zo pijnlijk ook, want het was niet de jonge Nederlander, maar zijn Australische teamgenoot die nípt pole wist te halen. Waarschijnlijk is het de jeugdigheid en het fanatisme, maar in het eerste interview met David Coulthard kwam er een behoorlijk zure reactie uit Neerlands hoop in bange dagen. Er was van alles mis met de auto. Met name de motor moest het (weer) ontgelden. Omdat wij een oranje bril op hebben, kijken we er iets anders naar, maar als Hamilton of Vettel zo gereageerd had, dan was de kritiek niet van de lucht.

In het Nederlandse sport-programma ‘Peptalk’ laat Jos Verstappen weten waarom Max zuurder was dan een kilo augurk-concentraat:

Ik was ook echt niet blij en ik heb hem gesproken voordat hij ging slapen. Ik probeerde hem een beetje te kalmeren, maar hij was erg boos dat de auto niet in orde was. Maar een poleposition is mooi, maar winnen is veel belangrijker.

Aldus Verstappen Senior. We weten het, die auto was niet goed. Maar was dat de enige reden om zo vol azijn te reageren? Want ook de volgende zondag was MV33 nog steeds niet te genieten, volgens Jos. Dat kwam niet alleen door de auto, maar ook de teamgenoot van Verstappen Junior. Daniel Ricciardo zou zijn feestje íets te vrolijk hebben gevierd.

Voorafgaand aan de Grand Prix was hij nog steeds geïrriteerd door het mislopen van de eerste startplek en de uitbundigheid van Ricciardo. Zonder haperingen in zijn motor had hij nog twee of drie tienden sneller gekund.

Het moge duidelijk zijn, de appel valt niet ver van de boom. Beide Limburgse coureurs zijn waanzinnig snel en niet op hun mondje gevallen. Maar het misgunnen naar Ricciardo is (mogen we dat zeggen?) een tikkeltje arrogant. Dat die auto niet werkt en dat je nooit meer de jongste pole-zitter kan worden is uiteraard een reden om zuurder dan een Meid van Holland te zijn. Maar de coureur die het meeste pech heeft gehad van alle F1-coureurs dit jaar verwijten dat hij na lange tijd ‘te uitbundig’ een succesje viert is niet chique. Maar ja, ze zijn er niet om chique te zijn, maar om te winnen. Iets wat dus uitstekend lukte!