Elon Musk redt mensen van zonne grote vuurballen

De Muskias laat zich weer van zijn beste kant zien.

In Nederland vallen de blaadjes inmiddels weer op de treinrails, maar in sommige stukken van California is de temperatuur nog altijd aangenaam. Iets té aangenaam zelfs, want er woeden nog steeds de nodige bosbranden in de Golden State. Dat kan soms behoorlijk beangstigend zijn (video), vooral als je een EV hebt en lijdt aan range anxiety.

Om zijn gewaardeerde klanten hiervoor te behoeden, heeft Elon Musk wederom een gul gebaar gemaakt, net als hij eerder deed voor Floridianen die een joekelige storm op zich af zagen komen. Klanten in het getroffen gebied kunnen gratis gebruikmaken van Tesla’s Superchargers. En dat is nog niet alles! Klanten die een Tesla hebben met een via software beperkte range krijgen tijdelijk de beschikking over extra range. Dat dit laatste zo simpel is, doet je wel afvragen waarom de grotere range niet gewoon standaard is, maar soit.

Tsja, levens redden, zo rolt Elon nou eenmaal. De ondernemer verliest de bottom line overigens niet volledig uit het oog. Hij grijpt dit positieve PR momentje namelijk aan om nog even te benadrukken dat de Tesla Model S en Model X uitermate geschikt zijn om mensen uit rampgebieden te evacueren vanwege hun superieure luchtfilters. Deze zijn volgens Elon tien keer groter en honderd keer effectiever dan de luchtfilters van andere premium fabrikanten en 99,97 procent effectief in het verwijderen van viezigheid uit de lucht. Waarvan akte. (via electrek.co)

Image-Credit: still uit deze video in het archief