Zo dik heb je de nieuwe Dacia Duster nog niet gezien

Een Duitse dealer weet wel raad met de nieuwe Dacia Duster.

Heb jij de nieuwe Dacia Duster al gespot? Het was natuurlijk altijd een wat suf model, maar wel uiterst capabel. De tweede generatie was al net ietsje minder anoniem, maar bij de nieuwste generatie gaat het echt hard. Je zou het gewoon bijna een knappe offroader noemen. En Dacia kennende hoef je niet moeilijk te doen met SUV- of crossover-achtige pretenties: dat ding kan gewoon offroad. Echt waar.

Verfraaien

Een Dacia verfraaien, dat past in één van twee categorieën. Of je hebt écht geen cent te makken, dus je spendeert alles wat je hebt aan een opgeleukte goedkope auto. Of je doet het juist omdat het aanpakken van een Dacia zo nutteloos voelt dat het weer leuk is. We weten niet precies in welke categorie je de creatie van vandaag moet zoeken op basis van een nieuwe Duster, maar het lijkt op serieus werk.

Carpoint

De Duitse dealer Carpoint weet binnenkort wel raad met de nieuwe Dacia Duster. Zij delen een voorproefje van wat zij willen doen met de Roemeense offroader. We zien dat Carpoint veel 4×4’s verkoopt, dus dat maakt hun keuzes voor de Duster ietwat onorthodox.

Zij hebben namelijk, momenteel enkel nog bestaand in de moderne wereld, een blubberdikke Dacia Duster voor ogen. Met widebody, luchthapper op de motorkap, dikkere bumpers, enorme velgen en zelfs een knoert van een diffusor met twee uitlaten. Zouden die echt zijn? Je weet het niet.

Uiteraard zijn deze plaatjes digitaal, maar Carpoint belooft dat ze dit gaan doen met de nieuwste Dacia Duster. Het gaat een beetje tegen de ruige natuur van de Duster in, uiteraard. Maar ja, met een Brabus Widestar op basis van een G-Klasse is ook nog nooit iemand offroad gegaan.