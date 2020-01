Richard Hammond fan van nieuwe Top Gear

De ex-presentator van het BBC-programma is zowaar positief over de nieuwe insteek.





Het is al weer enkele jaren geleden dat het ‘gouden trio’ van BBC’s Top Gear de oversteek maakte naar Amazon’s The Grand Tour. Top Gear kent sindsdien een lastig bestaan. In het momenteel vijfde jaar dat het retepopulaire Britse autoprogramma het zonder Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond moet doen, kwamen en gingen de presentatoren af en aan. Het begon met radio-dj Chris Evans, autojournalist Chris Harris en presentator Rory Reid, maar na een zeer onsuccesvolle start voor Evans kapte die er gelijk mee. Zijn schoenen werden gevuld door Joey Tribbiani, die in zijn vrije tijd trouwens Matt LeBlanc heet. Maar ook die gooide na twee seizoenen samen met Reid te handdoek in de ring.

LeBlanc en Reid werden voor dit seizoen vervangen door de twee vrij onbekende Andrew ‘Freddie’ Flintoff en Paddy McGuinness, twee Engelse tv-persoonlijkheden. Het klinkt allemaal nog niet als het recept voor succes en de fans willen het er ook nog maar niet mee eens zijn. Nou moet je je realiseren dat een groot deel van de mensen die dat roepen het liefst Clarkson, Hammond en May weer tevoorschijn zien komen na het welbekende intro met een opgeleukte versie van het nummer ‘Jessica’, maar dan nog. Valt Top Gear nog te redden?

Dit standpunt kwam aan bod tijdens een gesprek met Richard Hammond, uit het tijdschrift Radio Times. De dwerghamster vindt het eigenlijk wel meevallen. Hammond zegt dat er een goede dynamiek te spotten valt in het nieuwe Britse trio. “Daar hebben wij 20 jaar voor nodig gehad”, aldus de 50-jarige Grand Tourer.

Hammond sluit zich ook aan bij eerdere kreten van collega James May, die het apart vindt dat er zo’n ‘concurrentiestrijd’ ontstaat tussen TG en GT. “Het is niet raar om twee autoshows parallel aan elkaar te hebben.” Clarkson, de hork dat hij is, wil juist helemaal niks te maken hebben met de nieuwe iteratie van Top Gear.

Maar goed, volgens twee derde van het ex-Top Gear-team is het BBC-programma zo slecht nog niet. Met die seal of approval op zak is het nieuwe Top Gear onsterfelijk. Toch?