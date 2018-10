Fans: stop gewoon met Top Gear

Knuppeltje in het hoenderhok voor gevorderden.

Het was het laatste televisieprogramma waarvoor ik thuis bleef. Sterker nog, 350 miljoen mensen bleven ervoor thuis. Elke zondagavond was het hetzelfde liedje. Letterlijk. Om 21:00 zette je de BBC aan en bij het horen van de introsong (‘Jessica’ van The Allman Brothers Band) werd er een gelukmakend stofje aangemaakt in de hersenen. Een uurtje genieten van de strapatsen van drie op leeftijd rakende heren. Zijdelings ging het ook nog over auto’s. Ondanks dat de auto vaak een centrale rol speelde, was het zeker niet altijd het geval. Sterker nog, in een van de leukste afleveringen (Vietnam Special) komt geen eens een auto voor!

Nadat we allemaal met het woord ‘fracas’ te maken kregen, was het over en uit met TopGear. Jeremy, James en Richard gingen verder met The Grand Tour (Amazon Prime) waarin we helaas konden zien de heren aan het afglijden waren. Het was nog steeds vermakelijk, dat wel. Maar niet meer het niveau van voorheen. Top Gear zelf had nogal moeite om de oude vorm terug te vinden. Eerst werden de drie heren vervangen door zes personen: Chris Evans, Eddie Jordan, Sabine Schmitz, Matt LeBlanc, Rory Reid en Chris Harris. TopGear laten presenteren door een radio-DJ (Evans), Duitser (Schmitz) en een Ier (Jordan) is natuurlijk niet te doen. Na een seizoen lagen die er dan ook uit. En terecht, want het was pijnlijk om naar te kijken.

Men ging verder met Rory Reid, Matt LaBlanc en Chris Harris. Op zich niet een onaardig trio. Zo boeiend als voorheen was het absoluut niet, maar het was OK. Niet dat er daadwerkelijk mensen naar keken, maar dat terzijde. De kans dat de kijkcijfers nog verder teruggaan lopen is erg groot nu beken is geworden wie het nieuwe trio gaat worden. Chris Harris blijft en wordt bijgestaan door Paddy McGuinness (geen idee wie het is, het doet denken aan een whiskey-bier combo) en Andrew Flintoff (ook geen idee wie dat is). De serie start aan het einde van 2019, dus je hebt nog voldoende tijd om weg te zappen.

Het internet ging los op de bekendmaking van de nieuwe presentatoren. McGuiness en Flintodd zijn bij ons redelijk onbekend, maar razendpopulair in eigen land. Overigens niet omdat ze iets met auto’s hebben. De een is een komiek, de ander een atleet. Daarom doen de Britten beklag bij de BBC. Via Twitter lieten ze weten dat ze er geen zin meer in hebben. Zelfs Tiff Needell (voormalig Top Gear presentator) vind het maar niets:

And now there's only one … car journalist on @BBC_TopGear. No doubt Paddy and Freddie will bring plenty of laughs but, for car fans, I fear it's a step too far into the 'light entertainment' world!! — Tiff Needell (@tiff_tv) 22 oktober 2018

TopGear is altijd een Brits autoprogramma geweest. Tot 2002 werd het door diverse mensen gepresenteerd en was het vrij serieus qua Tone of Voice. Toen Clarkson erbij kwam, werd het al iets vermakelijker. In 2002 startte hij onder leiding van producer Andy Wilman het nieuwe format. In het eerste jaar nog met beroepsdikkerd Jason Dawe, een jaar later met de beste autojournalist aller tijden: James May.

Tegenwoordig leven we in 2018 en zijn autoshows op YouTube populairder dan ooit. Het maakt niet uit wat je wil zien: er zijn filmpjes te vinden. Behalve over de Lancia Thesis, maar dat terzijde. Er zitten zelfs hele goede series tussen, de meest favoriete kun je lezen in dit artikel.

TopGear is naast een televisieprogramma ook een hoogstaand tijdschrift in het verenigd Koninkrijk. Bij de Nederlandse editie weten ze alle leuke Britse humor er met talent uit te halen en worden er schrikbarend slechte columns toegevoegd. Bij de Nederlandse site zie je de leuke occasions voorbij komen die je twee dagen daarvoor al zag op, eh, Autoblog.nl. Dus dan is de vraag aan u, lieve lezer: kan TopGear nog wel? Wie heeft überhaupt afleveringen gezien van TopGear na het vertrek van Clarkson, May en Hammond? Of is het tijd om Top Gear definitief vaarwel te zeggen? Laat het weten, in de comments!