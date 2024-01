Richard Hammond claimt dat verbrandingsmotor niet schadelijk is

Richard Hammond, kleine grote man van TopGear en Grand Tour faam, claimt dat de verbrandingsmotor nooit enige schade heeft gedaan.

The Grand Tour komt helaas tot een eind, maar Richard Hammond gaat gewoon door met auto’s. De presentator van de meest legendarische programma’s voor de petrolhead doet nog steeds dingen op internet. Maar de echte passie van The Hamster light bij klassieke auto’s en het opknappen daarvan. Dat doet hij nu ook zelf met zijn bedrijfje The Smallest Cog. Een naam die natuurlijk een juveniel double entendre is, wat gezellige mensen wel kunnen waarderen.

Maar ja, dat oude spul…Zit daar eigenlijk nog wel toekomst in? Autocar sprak met de ietwat verticaal beperkte gin-tonic afficionado om zijn visie daarop te horen. En Richard heeft daar toch wat interessante bespiegelingen op. Tegenwoordig wordt alles vaak opgedeeld in hokjes en kampen op het altaar van inclusie. Maar Hammond ziet de zaken breed en denkt dat we allerlei vormen van vervoer nodig hebben in de toekomst. Of dat nu op waterstof, elektriciteit of (synthetische) brandstof rijdt:

We’ve got to welcome the future. Things are going to have to change, and it’ll be engineering that saves us. We have to be open to a variety of solutions – repurposing cars we’ve already built, embracing hydrogen fuel cells and hydrogen combustion and making a success of hybrids, as well as building and selling lots of electric cars. Richard Hammond, is echt inclusief

Dus ja, EV’s moeten er ook zijn. Maar Hammond is realistisch en ziet ook de nadelen en praktische onmogelijkheden van accu’s. Zodoende komt hij met een mooie gedachte over de verbrandingsmotor:

There isn’t enough lithium in the world for all future cars to be battery-electric. The combustion engine never damaged anything. It’s the fuel. If that can be made sustainably and to scale – and the signs that it can be are better than even a year ago – then a decent slice of the world’s 1.4 billion cars can stay on the road, and blokes like me can restore them. Richard Hammond, vindt de verbrandingsmotor puik

Het argument doet een beetje denken aan de beroemde uitspraak van Jeremy Clarkson. De vermaard agrariër liet zich ooit ontvallen dat niemand ooit is gestorven aan snelheid, louter aan plotseling al die snelheid verliezen. Een klein doch cruciaal verschil. Als je een beetje ordentelijk afremt, is snelheid geen enkel probleem. En als je wat schone brandstof verbrandt met je dikke V8, ook niet.

Nu dus alleen nog even die schone brandstof beschikbaar maken tegen een zacht prijsje. Kunnen we daarna lekker door blijven boenderen. Waarvan akte.