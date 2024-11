Audi verhoogt prijzen van modellen met verbrandingsmotor om EV’s te spekken

Audi probeert mensen aan de EV te krijgen door de prijzen van auto’s met verbrandingsmotor te verhogen. De prijzen van EV’s stijgen niet. Sterker nog, daar wordt korting op gegeven.

De Duitse auto industrie zit in de hoek waar de klappen vallen. In de media zal je er niet veel mensen over horen vanwege de politieke implicaties, doch dit heeft veel te maken met energiekosten. De Duitse maakindustrie vertrouwde op een vaste levering van relatief betaalbaar Russisch gas. Vervuilende (bruin)koolcentrales werden gesloten en in 2023 sloot Duitsland de laatste drie kernenergiecentrales. Zon en wind is een druppel op een gloeiende plaat, dus moet Duitsland nu zeecontainers met vloeibaar gas uit Amerika kopen. En dat is veel prijziger dan dat Russische gas.

Banen op de tocht

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere factoren die niet meewerken voor de Duitsers. Zo zijn daar de tanende vraag in China, EV modellen die maar niet aanslaan dan wel niet met winst verkocht kunnen worden en het politiek ongunstige klimaat voor auto’s met een verbrandingsmotor onder de kap. Helder is: de pijn wordt gevoeld. Tienduizenden banen staan op de tocht.

Spagaat

Er ontstaat die onhandige spagaat waar bedrijven in de problemen vaker in terecht komen. Aan de ene kant moeten er kosten bespaard worden. Aan de andere kant komt dat niet ten goede aan de kwaliteit van producten, die je liefst juist zo duur mogelijk wil verkopen. Een neerwaardse spiraal ligt op de loer, maar het einde is niet in zicht.

Hogere prijzen voor ICE’s

Audi gaat nu op 10 december in Duitsland alle prijzen van de modellen met een verbrandingsmotor verhogen. Dit om voor te sorteren op nieuwe EU regulering voor 2025. Deze stelt nog weer strengere eisen aan de gemiddelde uitstoot van de hele vloot die automerken op de markt hebben. Om die doelen te halen, moeten fabrikanten naar schatting voor zo’n 25 procent EV’s verkopen. Momenteel is dit percentage Europa-breed slechts 13,1 procent, aldus de Europese branchevertegenwoordiger ACEA.

Korting op EV’s

Het doel dat Audi om de prijzen van de dinosap stokende modellen nog maar eens met gemiddeld 1,9 procent te verhogen is om klanten richting hun EV’s te drukken. Die worden namelijk niet in prijs verhoogd. Sterker nog, op de Q4 e-tron, Q8 e-tron en e-tron GT krijg je van Audi momenteel zeven procent korting. Op de nieuwe A6 e-tron krijg je vier procent korting. Volkswagen deed eerder al iets soortgelijks met haar modellen.

Dealers zoutig

Het is allemaal niet uit weelde, want dealers zijn niet blij. Zij lopen er tegenaan dat klanten EV’s niet willen en de marges hiermee kleiner worden. Kortom, het zijn even geen vette tijden meer voor Duits premium. Maar…dat verandert niets aan het feit dat wij allen nog Duits premium willen rijden, toch? Laat het weten, in de comments!