Rico Verhoeven wordt niet blij van een Aventador

Een droomauto is leuk om over te dromen, maar of het in de praktijk ook zo geweldig is? Rico Verhoeven kan er met de Aventador over meepraten.

Iedere autoliefhebber heeft wel een droomauto. Of het nou een supercar is, een oldtimer, een super praktische station… Sommige mensen zitten echter in de fortuinlijke situatie dat zij hun exotische droomauto ook daadwerkelijk kunnen kopen. Rico Verhoeven is zo iemand. Voor hem was de Lamborghini Aventador dé droomauto, zijn most wanted car. In de BNR Nationale Autoshow legt hij echter uit waarom die droom niet geheel uitkwam.

Verhoeven is immers niet per se iemand die je zou omschrijven als een kleine jongen. Met zijn 1,96 meter en 119 kg (als we Wikipedia moeten geloven) is hij eerder nogal groot. En kennelijk hebben de Italianen daar geen rekening mee gehouden, toen ze de V12-supercar ontwikkelden.

Ik heb er een paar keer in gereden, maar ik word er gewoon niet blij van. Het zit niet lekker, het is krap, ik kom bijna met mijn hoofd tegen het dak aan… Die hele ervaring is dan gewoon weg. Rico Verhoeven

Dat probleem bleek Verhoeven bij meer sportauto’s te hebben. Hij heeft ‘letterlijk’ in alle sportauto’s gezeten, maar nergens kon hij voor lange tijd fijn in zitten. Tot hij zijn McLaren 720S tegenkwam. “Dat is gewoon een jongensdroom. Een auto waar de deuren van omhoog gaan, maar je ook gewoon comfortabel in kan rijden, die soepel schakelt. En waarvan je ook even het gaspedaal in kan trappen als daar de mogelijkheid voor is.”

Op dit moment heeft hij naast de 720S, een Range Rover Sport en een Ducati Diavel in zijn garage staan. ‘Ik mag niet klagen’, zegt de kickbokser dan. Maar, zoals hij terecht ook zegt, hij heeft er hard voor gewerkt, ‘dus dan mag je er ook wel trots op zijn’.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: een verkoper van auto-onderdelen reageert op het nieuws dat binnen zijn branche de omzetten flink zijn gedaald. En Wouter rijdt in de nieuwe Volkswagen ID.3.

Foto: Aventador SVJ van @PatrickCoerver, via Autojunk.nl.