Hè? Gaat Spyker volgend jaar meer auto’s bouwen?

Na maanden waarin het slecht leek te gaan met de Nederlandse autofabrikant, is er nu ineens goed nieuws. Volgend jaar gaat Spyker meer auto’s bouwen.

Spyker lijkt een beetje een verhaal te zijn van vallen en opstaan. Al wordt er meer omgevallen dan dat er wordt opgestaan. Rond de eeuwwisseling brachten ze hun eerste supercar op de markt, de C8. Een prachtige bolide met een lekkere Audi-V8, al ging het bij deze auto meer om het ontwerp dan de specs.

Sindsdien is het echter nogal matig gegaan met het bedrijf. Van geldproblemen tot faillissementen, jammer genoeg was het nieuws voornamelijk negatief. Deze week was Spyker nog in het nieuws, vanwege de administratieve puinhoop bij het failliete Spyker Services. Al is Victor Muller het niet per se met die bewoording eens.

Vandaag kunnen we echter weer eens goed nieuws melden. Spyker gaat namelijk nog meer auto’s bouwen. Daarvoor heeft Muller een overeenkomst afgesloten met de Russische zakenman Boris Rotenberg en Michail Pessis. Volgens de overeenkomst gaan de drie partijen nieuwe Spykers samen bouwen. Voor zover bekend werd de Spyker C8 Preliator in beperkte oplage in Engeland gemaakt, het lijkt erop dat de productie uit dat land gaat verhuizen.

Naast de Preliator, gaan ze twee andere, bekende auto’s gaan maken. De ene is de Spyker B6 Venator, een kleinere sportauto met een V6. De tweede auto is ook meteen de meest opvallende. De Spyker D8 Peking-to-Paris gaat namelijk ein-de-lijk in productie. Het persbericht geeft verder totaal geen details over de productie van deze auto’s. Het is dan ook onduidelijk in wat voor configuratie ze de auto’s gaan bouwen. Eerder hadden ze het nog over een hybride D8 met een Koenigsegg-motor. Ook is het ontwerp van de D8 inmiddels ruim tien jaar oud. Niet dat het ontwerp daarmee meteen lelijk is of ouderwets aanvoelt, maar het is maar de vraag of rijke mensen wel zo’n oude auto nieuw willen aanschaffen.

Volgens het persbericht komt er in Duitsland een nieuwe fabriek ‘waar ook de 265 eerder gebouwde Spyker-auto’s terecht kunnen voor hun onderhoud’. Door die bewoording lijkt het erop alsof de nieuwe Spykers daar gefabriceerd gaan worden, al is dat niet geheel duidelijk. Ook komt er in 2021 een Spyker Flagship Store in Monaco en moeten er later meerdere komen. Tot slot wil Spyker gaan racen ‘en een sterke speler worden in motorsports’.

Met andere woorden: het lijkt erop alsof de twee zakenmannen een flinke investering in Spyker hebben gedaan. Is dit dan eindelijk de redding die Spyker nodig had? Of is het slechts een kwestie van tijd voordat de autofabrikant weer omvalt? In 2021 moeten we de eerste resultaten zien, dan gaat de Skyper C8 Preliator in productie. Later moeten we de B6 en de D8 op de weg kunnen zien.