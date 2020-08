Porsche stelt grotere Taycan uit vanwege succes van Taycan

Klinkt misschien wat tegenstrijdig, toch gaat Porsche de Taycan Cross Turismo uitstellen omdat de Taycan zo’n succes is.

Porsche zou niet Porsche zijn, als het niet verschillende submodellen van hetzelfde model uit zou brengen. Neem de 911. ‘Dé 911’ bestaat niet echt. De instapper is de Carrera, maar daarvan kan je weer een 4, een S of een 4S nemen. En daarvan zijn weer cabrio-versies te koop. Wil je een cabrio die iets meer indruk maakt? Dan is er de Targa. Uiteraard ook in 4- en 4S-smaakjes. Wil je iets meer pk? Dan is er de Turbo. Ook deze is als S, cabrio of cabrio S te koop.

Lang verhaal kort: Porsche doet niet echt aan het maken van één automodel. Het is dan ook opvallend dat het met de Taycan nog aardig tam was. Deze elektrische sedan is inmiddels in iets meer smaakjes te koop, maar voor Porsche-begrippen doen ze het nog aardig kalm aan.

Daar moet echter binnenkort verandering in komen. We wisten al dat de grotere Cross Turismo ooit zou komen. Deze station had eind dit jaar onthuld moeten worden, maar dat is verplaatst naar begin 2021. En deze keer eens niet vanwege problemen rondom het coronavirus, maar vanwege iets heel simpels. De Taycan is simpelweg een te groot succes.

Althans, dat is wat onder meer Bloomberg schrijft. Er is nog zoveel vraag naar de Taycan, dat Porsche zich voor nu wilde concentreren op de ‘essentiële zaken’. Begin volgend jaar moeten we de Cross Turismo voor het eerst zien. Vermoedelijk is de auto dan later dat jaar te koop, in dezelfde verschillende smaakjes als de standaard Taycan.

Door de coronacrisis kregen veel autofabrikanten te maken met teruggelopen inkomsten en verliezen. Porsche, Tesla en Toyota zijn de weinige autofabrikanten die nog zwarte cijfers wisten te draaien. Oliver Blume zegt dat dit door de ‘teruggekeerde vraag’ uit China komt. De autofabrikant verwacht het hele jaar nog zwarte cijfers te kunnen schrijven en zegt geen autoprojecten te hoeven annuleren door de crisis. Porsche wil ook sterk investeren in elektrische auto’s, naar verwachting zijn 40 procent van alle verkochte Porsches in 2025 volledig elektrisch.