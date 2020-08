‘Omzet in auto-onderdelen is helemaal niet zo erg gedaald’

Hoe kan het CBS het zo mis hebben, vraagt deze handelaar in auto-onderdelen zich af.

Nogal schokkend nieuws voor de autobranche, vanochtend. Want volgens het CBS beleeft de gehele branche gigantische omzetdalingen. De importeurs zien de grootste daling, met ruim 40 procent minder omzet. Met de handelaren van auto-onderdelen gaat het echter ook niet zo best, volgens het CBS is dit namelijk het afgelopen kwartaal met 28 procent gedaald ten opzichte een jaar eerder.

Schrikwekkende cijfers voor handelaren in auto-onderdelen, zou je misschien zeggen. Toch schrikt Cor Baltus, baas van auto-onderdelenverkoper Alliance Automotive Group Benelux er niet van. “Ik vroeg me alleen af hoe het CBR het zo mis kon hebben”, zegt hij in de BNR Nationale Autoshow.

Want wat blijkt nou, bij Alliance gaat het er helemaal niet zo slecht aan toe. Baltus geeft toe dat er in de eerste maanden een dip te zien was, omdat consumenten even niet meer naar de werkplaats wilden gaan. Maar sindsdien is het weer opgeleefd. Zeker sinds medio-april. “Want als auto’s lang stil blijven staan, dan gaan de accu’s stuk. We hebben toen een stijging van maar liefst 25 procent gezien in de verkoop van accu’s!”

Tegelijkertijd kopen minder mensen een nieuwe auto, dus wordt het wagenpark ouder. En mensen gaan niet meer met het OV en reizen ook niet met het vliegtuig naar het buitenland. “En dan moet je auto het wel goed doen. Dus wordt daar sinds april ook meer geld aan besteed. Soms kopen mensen zelfs een gebruikte auto, om maar niet met het OV te hoeven reizen.”

Dus waar die -28 procent van het CBS vandaan komt? ‘Geen idee’. Het CBS zelf zegt dat deze lagere omzet komt door de sluiting van autofabrieken in binnen- en buitenland. Daardoor is de handel in auto-onderdelen ‘flink gedaald’. Vermoedelijk doelt het CBS met ‘handel in auto-onderdelen’ dan ook op onderdelen voor nieuwe auto’s. Alliance zit meer aan de onderhoud en reparatie kant. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn, toch blijft het opvallend dat Baltus zegt zich totaal niet te kunnen herkennen in de cijfers. Hij verwacht dat zijn branche dit jaar stabiel blijft en dat zijn bedrijf zelfs kan groeien.

Foto: Klassieker Garage van @Zweed, via Autojunk.nl.