Audi S5 B8 (2008 – 2017) – occasion video & aankoopadvies

Een geile koets, een mooi interieur en genoeg pk’s om de buurman af te troeven. Wat is er niet leuk aan de S5?

Nou ja, mocht je enorm fan zijn van de V8 in de S5, dan moet je op zoek naar een coupé van voor de facelift. De rest van de modellen heeft namelijk een supercharged V6 in het vooronder. Dat is feitelijk het betere blok, maar het geluid van die V8 is wel een stuk lekkerder. En op enig moment moet je als ware petrolhead een V8 in de stal hebben gehad, liefst nog met handbak.

Leuk aan de S5 is dat die er ook als Cabriolet en Sportback is. De S5 is zelfs de meest potente Sportback, want van die carrosserievariant was er geen RS5.

Aanbod op Autotrack

Op AutoTrack staan zo’n 40 stuks van de Audi S5 te koop. De cabriolet is het meest populair, de coupé het minst en de Sportback zit daar tussenin. De S5 is ook met handbak geleverd, maar vind er maar eens eentje… De prijzen beginnen zo rond de 25 mille. Daar word je hebberig van hé.

Alternatieven

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De V8 FSI motoren hebben de neiging om koolstofafzetting te genereren op de inlaatkleppen. Dat kan uiteindelijk schade aan het blok veroorzaken. Regelmatig (elke 15.000 kilometer of eens per jaar) olie wisselen helpt dit voorkomen. Als de auto moeilijk start of misfires heeft is koolstofafzetting waarschijnlijk de oorzaak.

Controleer bij de handgeschakelde versies de koppeling. Een hoog vermogende V8 in combinatie met vierwielaandrijving zorgt ervoor dat koppelingen over het algemeen snel slijten.

De zeventraps S-Tronic met dubbele koppeling van voor de facelift heeft soms last van storingen, waarbij (mits binnen drie jaar gemeld) een printplaat vervangen werd om het probleem op te lossen. Toch loste dit niet altijd de problemen op, waardoor eigenaren soms later alsnog de volledige versnellingsbak moesten laten vervangen. Eerste tekenen zijn bonkende geluiden uit de bak bij terugschakelen. Als het fout gaat schiet de auto in een soort noodloop waarbij niet alle versnellingen meer bruikbaar zijn.

Carrosserie en interieur

Controleer goed op steenslag, de Audi S5 (en A5) zijn daar vatbaar voor.

De goot onder de voorruit heeft afvoerkanalen die verstopt kunnen raken. Onder die goot zitten de computers, dus zorg dat de kanaaltjes schoon blijven, anders loopt de goot over en stroomt het water bij de computers naar binnen.

Elektronica

De elektrische parkeerrem weigert soms los te komen, waardoor je niet kan wegrijden.

Er zijn wat verhalen te vinden over auto’s met elektronische problemen. Flikkerende dashboardverlichting en een radio die hard staat bij het inschakelen van de auto zijn weggevers. Ook gebeurt het soms dat de 12V-aansluitingen niet lekker werken of zorgen dat aangesloten apparatuur kortsluit en zichzelf uitschakelt.

De parkeersensoren geen ook met zeker regelmaat de geest.

De keyless entry sensoren in de deurgrepen zijn eveneens kwetsbaar, dus controleer alle deuren op deze functie.

